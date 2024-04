Illa s'obre a pactar amb totes les forces després del 12-M excepte l'ultradreta

El primer secretari del PSC i candidat del 12-M, Salvador Illa, s'obre a pactar amb totes les forces representades al Parlament sortint de les eleccions excepte amb l'ultradreta.

En una atenció als mitjans a Badalona, Illa ha recordat que la seva formació té pactes arreu del territori amb «ERC, Junts o PP i moltes altres formacions», sempre deixant de banda aquells que tenen discurs d'odi, concretament Vox i Aliança Catalana.

No obstant, considera una falta de respecte avançar qualsevol acord postelectoral abans que la ciutadania passi per les urnes, i defensa que els socialistes opten per fer «un salt endavant» després de deu anys de governs independentistes, des d'Artur Mas a Pere Aragonès, que han deixat Catalunya «a la cua».

Illa ha visitat Badalona per participar en una cursa solidària dels Mossos per recaptar fons per la investigació del SPG52, una malaltia rara, i on ha participat al costat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon. En acabar, s'ha desplaçat al Passeig Marítim per trobar-se amb militants que informen la ciutadania respecte les seves propostes de cara al 12-M, uns plantejament que busquen, ha dit Illa, que Catalunya avanci.

«Ja sabeu els resultats que ens han donat els governs de Mas, Puigdemont, Torra i Aragonès, ens han situat a la cua en els darrers 10 anys, i nosaltres fem una aposta per fer un salt endavant», ha dit Illa. En referència a les paraules de Puigdemont en una entrevista publicada al digital El Nacional, en què amenaça de retirar el suport a Pedro Sánchez «si Illa fa un Collboni» després del 12-M, el candidat socialista ha destacat que passades les eleccions està obert a parlar amb tothom, amb l'excepció de les forces que adopten un discurs d'odi, «Vox i Orriols».

«No m'agrada posar vetos, prefereixo parlar d'acords, perquè convé, la societat és plural i diversa, i això ho veig com una font d'enriquiment», ha afegit. Aquesta bona entesa dels socialistes, ha destacat, es veu arreu del país, on el PSC s'han entès amb forces de tots els colors, també els de Carles Puigdemont.

«Hem arribat a acords amb ERC, amb Junts, amb PP i amb altres forces», ha puntualitzat. Amb tot, considera que és una «manca de respecte» per a la ciutadania parlar de pactes postelectorals abans de les eleccions del 12 de maig.