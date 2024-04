La CatEscola de Berlín, el segon centre a l'exterior amb cursos acreditats de català per a infants

La CatEscola de Berlín serà el segon centre a l'estranger que oferirà cursos acreditats de català per a nens i nenes menors de 16 anys. Després que l'Escola Catalana de Londres incorporés aquesta formació en l'inici del curs 2023-2024, el centre de la capital alemanya posarà en marxa la seva oferta a partir del pròxim mes de maig, en el que serà un primer període de proves.

La previsió és que, de cara al pròxim curs escolar, els alumnes que participen en aquests cursos estudiïn català a un nivell equivalent al dels alumnes de Catalunya de la mateixa edat. Segons la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, la posada en marxa del projecte representa «una aposta ferma» per l'escola catalana a l'exterior.

Per la dirigent republicana, anuncis com el d'aquest diumenge «consoliden el rol del català com a eix vertebrador de la societat catalana». Al mateix temps, es tracta d'una iniciativa vinculada a la proposta d'instaurar una consellerIa dins el Govern específica per a la llengua, llançada la setmana passada pel president Aragonès.

El projecte, que està adreçat a alumnes d'entre 1 i 16 anys, permetrà rebre acreditacions basades en el currículum del Departament d'Educació. Ara mateix, els alumnes inscrits en l'escola són tots menors de 10 anys, però la intenció és que, quan arribin a l'edat adolescent, puguin obtenir els nivells de català fins al C1 certificats per l'Institut Ramon Llull.

Així, els infants i joves catalans residents a l'estranger disposarien d'una titulació homologable equivalent a la dels estudiants de Catalunya sense necessitat d'haver d'obtenir certificats un cop siguin adults.

Més de 120 alumnes aquest 2024

Segons dades facilitades pel Departament d'Acció Exterior, al voltant d'una trentena de famílies han inscrit els seus fills a la CatEscola de Berlín. A la capital alemanya, els nens i nenes estan repartits en tres grups -d'un a tres anys, de tres a cinc anys i a partir de sis anys- i els cursos es duen a terme els diumenges a la tarda.

Juntament amb Londres i Zurich -l'oferta educativa en aquesta última ciutat estarà disponible al llarg d'aquest 2024-, els centres catalans a l'estranger que ofereixen cursos acreditats de català per a joves i infants sumaran enguany més de 120 alumnes.

Pel que fa al professorat, el Departament d'Acció Exterior -en col·laboració amb el Departament d'Educació- ha creat un seminari de formació permanent que reuneix als docents un cop al trimestre per donar-los orientacions, propostes didàctiques i recursos. Al mateix temps, se'ls dona accés a tot el material pedagògic elaborat per Educació.

Berlín és la segona ciutat on es posa en marxa una escola catalana que ofereix cursos de català amb titulació homologable per a infants i joves. La primera a ser Londres, que a través de l'Escola Catalana de Londres va iniciar una prova pilot a partir d'aquest curs 2023-2024.

Altres reunions institucionals

En el marc del viatge a Berlín, Serret també ha visitat aquest matí la delegació del Govern a Alemanya, on s'ha reunit amb la delegada de l'executiu al país, Marie Kapretz i amb la comunitat catalana establerta a la ciutat.

Durant la trobada, la consellera ha anunciat que la capital alemanya serà una de les noves ciutats des d'on s'expediran certificats digitals idCAT, una eina que permet a les persones que el tenen identificar-se en línia i signar digitalment documents oficials.

Juntament amb Berlín, la tramitació d'aquesta gestió estarà disponible a partir del pròxim 2 de maig a la delegació de Mèxic i, a partir del juny, a Washington.

L'ampliació de la xarxa de delegacions del Govern des d'on es pot sol·licitar l'idCAT arriba després d'una primera prova pilot a les oficines de l'executiu al Con Sud, a Buenos Aires (Argentina), que va arrencar l'any passat i des d'on ja s'han tramitat una cinquantena de certificats.