Cs denúncia la CCMA per dir 'exiliats' als independentistes que han marxat de Catalunya

Ciutadans (CS) va denunciar aquest divendres TV3 i Catalunya Ràdio per «vulnerar la neutralitat informativa» per fer ús d'expressions com 'exiliats', 'presos polítics', 'repressió' o 'persecució judicial', així com per anomenar «el pròfug Puigdemont 'president'». El partit taronja va presentar la denúncia davant la Junta Electoral Provincial de Barcelona. A parer de la formació, els mitjans públics «s'estan extralimitant en la seva funció informativa» i difonen «el missatge polític del separatisme». El candidat de Cs a les eleccions al Parlament del 12 de maig, Carlos Carrizosa, va assegurar que dir exiliats als independentistes que han marxat de Catalunya «és un insult als que s'exilien de veritat per raons polítiques».

«Saben que és il·legal, els guanyarem i els obligarem a anomenar-los pel que són: escapolits o persones que han fugit», va assegurar el líder del partit taronja.

Al recurs, el partit recorda sentències prèvies de la Junta Electoral Central en què «en situacions anàlogues» va indicar que declaracions d'aquest tipus «produeixen confusió entre la realitat jurídica i la pretesa realitat que pot afavorir electoralment algunes candidatures».

Per tot plegat CS sol·licita a la Junta que declari aquestes expressions «il·legals, inconstitucionals i contràries al principi de pluralisme polític». També se sol·licita que els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es retractin i que no usin aquestes expressions en el futur.