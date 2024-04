Jutgen a set acusats de deixar vàters i llaços grocs a casa d'independentistes per «ridiculitzar-los»

El jutjat penal 2 de Girona ha començat a jutjar set acusats que s'enfronten a penes de fins a 2 anys de presó per deixar vàters i llaços grocs a casa d'independentistes. La fiscalia els acusa de fer-ho en dues ocasions, les matinades del 7 d'abril i del 19 de maig del 2019, al domicili de la parella del portaveu de Mossos per la Independència, a Sarrià de Ter (Gironès). Segons la fiscalia, els vàters anaven acompanyats de missatges que buscaven «ridiculitzar-lo públicament» per la seva ideologia política i per la seva orientació sexual. El judici ha començat amb la declaració del denunciant, que ha afirmat que aquestes accions van afectar la seva vida perquè, per protegir la seva parella, va deixar de pernoctar a casa seva.

El juny del 2019, els Mossos d'Esquadra van detenir set persones per, presumptament, haver organitzat actes vandàlics anti independentistes davant de domicilis d'agents del cos, d'alcaldes i d'institucions públiques. Sota el nom de 'justicieros nocturnos', difonien les accions a les xarxes socials. Consistien en col·locar vàters, llaços grocs i cartells amb missatges davant de domicilis de persones vinculades amb l'independentisme.

Ara, dues d'aquestes accions han arribat a judici al jutjat penal 2 de Girona. La fiscalia els acusa de delictes d'injúries humiliatòries i menyspreants (englobat dins l'article del Codi Penal que tipifica els delictes de provocació a la discriminació, a l'odi i a la violència) i demana penes de fins a 2 anys de presó.

Segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia, els acusats es van posar «prèviament d'acord» per desplaçar-se des del lloc on vivien fins a les comarques gironines almenys en dues ocasions l'any 2019. L'objectiu era «ridiculitzar públicament i de manera ostentosa» el portaveu de Mossos per la Independència «tant per la seva ideologia política favorable a la independència com per la seva orientació sexual».

Per això, un dels processats -també mosso- hauria facilitat l'adreça del domicili de la parella del portaveu, a Sarrià de Ter. Cap a la 1.30 hores de la matinada del 7 d'abril del 2019, van deixar una tassa de vàter davant de l'immoble amb inscripcions on s'hi podia llegir «Per quan vagis al Suprem» o «mossogay.com». També hi havia dibuixos de papallones, marietes i flors. El denunciant ha explicat que això va ser pocs dies abans que anés a declarar com a testimoni al judici contra els líders independentistes al Tribunal Suprem i que s'ho va prendre com una «amenaça».

Difós per xarxes

«Amb la finalitat que el menyspreu cap a la víctima, així com el seu assenyalament públic per la seva ideologia política i la seva orientació sexual arribés a més persones, dos dels acusats van difondre el vídeo gravat a través de Twitter i a personal de mitjans de comunicació», exposa la fiscalia.

L'acció es va tornar a repetir la matinada del 19 de maig del 2019. Segons l'acusació pública, cap a les 3.20 hores quatre dels processats van tornar a desplaçar-se fins a Sarrià de Ter, on van tornar a deixar una tassa de vàter amb una estelada, una bandera espanyola i una foto de l'expresident Carles Puigdemont.

La fiscalia sosté que part dels acusats van participar en una de les accions i la resta en l'altra. Només n'hi ha un que ho hauria fet a les dues, que és el que s'enfronta a la pena més alta de 2 anys de presó i multa de 3.600 euros. Per als altres demana una condemna d'1 any i 9 mesos de presó i multa de 3.300 euros.

El judici ha començat amb la declaració del denunciant i de la seva parella, que han explicat que es van sentir intimidats i amenaçats i que van haver de canviar les seves rutines diàries. El portaveu de Mossos per la Independència ha remarcat que, per protegir la seva parella, va deixar de pernoctar al seu domicili. També ha declarat que ho va viure com un assenyalament i un atac contra ell per qüestions ideològiques i per la seva orientació sexual.

Està previst que el judici continuï demà amb la declaració dels acusats i també es faci el tràmit de conclusions i informes abans que el judici quedi vist per a sentència.