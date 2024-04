Un error policial absol dos acusats que portaven més de 100 quilos de marihuana en una autocaravana

L'Audiència de Girona ha absolt dos acusats que s'enfrontaven a 8 anys de presó després que la Policia Nacional els interceptés a la Jonquera (Alt Empordà) el 27 de setembre del 2022 anant amb una autocaravana on hi duien 130 quilos de marihuana i més d'un quilo de cocaïna.

El tribunal declara nul·la la diligència d'escorcoll i sosté que la Policia Nacional va cometre irregularitats «flagrants» perquè els agents van entrar a l'autocaravana abans de tenir ordre judicial, tot i ser la residència dels processats.

L'Audiència dona la raó a l'advocat de la defensa, Joaquim Bech de Careda, i conclou que es va vulnerar el dret a la inviolabilitat del domicili. La troballa posterior de la droga també està «viciada» i queda impune. La fiscalia acusava els dos processats de dos delictes contra la salut pública en la modalitat de notòria importància i sol·licitava, per a cadascun d'ells, 8 anys de presó i multa de 900.000 euros.

Al judici, l'advocat de la defensa va al·legar que la diligència d'entrada i perquisició que es va fer a l'autocaravana era nul·la perquè s'havien vulnerat drets dels acusats. «La defensa sol·licita la seva nul·litat perquè considera acreditat que, amb anterioritat a aquest escorcoll revestit de totes les garanties que estableix la llei, es va fer una altra entrada il·lícita, subreptícia, sense autorització judicial, sense urgència per flagrant, sense autorització dels detinguts i sense la seva presència ni la del seu lletrat», exposa el tribunal.

La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent la magistrada Maria Vila, dona la raó a la defensa i indica que les «irregularitats» comeses pels agents de la Policia Nacional que van dur a terme la intervenció són «flagrants».

El tribunal declara provat que cap a les 20.30 hores del 27 de setembre del 2022, la Policia Nacional va aturar el vehicle a l'AP-7 a l'alçada de la Jonquera. A dins, van localitzar en un doble fons un total de 206 bosses de plàstic amb marihuana, amb un pes inicial de més de 242 quilos, i tres paquets amb cocaïna, amb un pes brut de 5,6 quilos.

La quantitat neta, un cop fet el pesatge, va ser de 130 quilos de marihuana i 1,34 de cocaïna, que haurien tingut un valor al mercat negre de més de 320.000 euros. La Policia Nacional va detenir els processats, que van ingressar a presó. L'Audiència, però, considera que els agents van fer «una entrada prèvia» a l'autocaravana sense tenir autorització judicial. La sentència indica que el vehicle era el domicili dels acusats i que, a més, van negar explícitament l'entrada a la policia.

Per això, la sentència recull que «sorprèn» que, tot i això, els agents no esperessin que una grua traslladés el vehicle fins a l'aparcament de la comissaria i que optés per posar-se el volant per moure l'autocaravana: «L'actuació ens sembla clarament irregular, tot i que es podria arribar a comprendre si l'autocaravana hagués posat en greu perill la seguretat del trànsit».

Entrada «il·legítima» prèvia

Però el que acaba de reblar el clau, segons el tribunal, és «una irregularitat encara més flagrant», que és que l'acta de l'entrada i perquisició que es va fer posteriorment (ja amb autorització judicial) i a l'atestat policial no consta que s'intervinguessin pertinences dels acusats, com ara telèfons mòbils o diners en efectiu.

«No obstant això, a l'acte de judici oral, es va aportar per la defensa documentació facilitada pel centre penitenciari relativa a la relació de pertinences dipositades dels dos acusats», exposa la sentència que remarca que el fet que aquests objectes «apareguessin» a la presó demostra que hi va haver «una entrada il·legítima prèvia».

«Les sospites de la defensa -que es va produir una entrada a l'autocaravana abans de disposar de la interlocutòria- han quedat provades, no només per la testifical del policia, que reconeix que efectivament va entrar-hi per conduir-la, sinó perquè les pertinences personals dels acusats no es van recollir en la diligencia d'entrada i perquisició», valora el tribunal.

Segons l'Audiència, això «vicia» l'escorcoll que es va fer «amb totes les garanties» i amb autorització judicial, que és quan van localitzar la droga. «La segona entrada no pot convalidar l'anterior perquè es va trencar la cadena de custòdia de les substàncies intervingudes», indica la secció quarta que subratlla que això porta a una única conseqüència: «Essent il·lícit el registre de l'autocaravana dels acusats, és també invàlida la prova de la troballa de les drogues al seu interior». «No existeix, així, prova de càrrec contra els acusats», conclou el tribunal.