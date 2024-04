Universitats no aplicarà la rebaixa de les matrícules universitàries per la manca de pressupost aprovat

El Departament de Recerca i Universitats no podrà aplicar la rebaixa de les matrícules universitàries que havia previst en el projecte de pressupostos en no haver-se aprovat, segons ha avançat El País i han confirmat fonts de la conselleria a l'ACN.

Recerca i Universitats contemplava una partida de 12 milions d'euros destinada a noves rebaixes dels preus públics. En concret, set milions per fixar un preu únic per a tots els estudis de grau i màsters que habiliten per a l'exercici d'una professió i cinc més per a exempcions a famílies monoparentals. Tampoc es podran ampliar els recursos del pla d'infraestructures universitàries, que havien de ser quatre milions més.