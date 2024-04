Troben en una casa els cossos d'una dona de 85 anys i del seu fill que podrien portar morts des del 2018

La Policia Local de Roses (Alt Empordà) ha trobat el cos d’una dona de 85 anys i el seu fill de 65 momificats i tot apunta que podrien portar morts des del 2018, segons ha avançat Cadena SER i ha confirmat l’ACN.

La troballa es va fer el dimecres de la setmana passada, dia 3 d’abril, quan la Policia Local va rebre l’avís que hi hauria la porta d’un apartament de Santa Margarida forçada per un possible robatori.

Una vegada dins, van veure que hi havia els dos cadàvers. De moment els Mossos d’Esquadra han obert una investigació, tot i que apunta que no hi ha indicis de criminalitat.