L’Audiència de Barcelona rebutja els recursos contra la llibertat sota fiança de Dani Alves

L’Audiència de Barcelona ha desestimat els recursos contra la resolució que acordava la llibertat sota fiança de l’exfutbolista del Barça Dani Alves, condemnat a quatre anys i mig de presó per violar una jove en una discoteca. En la resolució, el tribunal manté que la finalitat de la presó provisional no pot avançar els efectes d’una hipotètica pena que imposi la sentència ferma.

Respecte a l'argument de la persistència del risc de fugida, esgrimit per la fiscalia i l’acusació particular, el tribunal considera que ja s’han tingut en compte totes les circumstàncies, com els seus vincles familiars, sense que hi hagi hagut cap element nou que faci reconsiderar la decisió.

El tribunal descarta el risc de fuga per la gravetat de la pena, i considera que la presó provisional només seria acceptable si no existís cap mesura menys greu. «En referència a l’arrelament exterior, per la vinculació amb el seu país d’origen del senyor Alves, pot ser contrarestat amb les condicions d’assegurament personals i econòmiques imposades», asseguren els magistrats.

El tribunal també descarta les raons per les que l’acusació particular sol·licitava el manteniment de la situació de presó entenent que no es dona cap de les situacions exposades ni dels requisits legals per a aquesta. A més, en allò referent a la quantia de la fiança, el tribunal considera que les al·legacions de les acusacions per augmentar la fiança es basen en «meres suposicions».

Però el tribunal recorda que l’habitatge familiar d’Alves a Esplugues de Llobregat, valorat en 5 milions d’euros, tot i que el va comprar el 2010 sense necessitat d’hipoteca, ara sí que té una hipoteca pendent de 3,5 milions d’euros a pagar fins el 2035.

Els magistrats també recorden que el club de futbol mexicà Pumas va rescindir el contracte a Alves quan va ser empresonat pel cas, el gener del 2023, i el mateix va passar amb diversos contractes publicitaris. Així, el tribunal considera que la fiança d’un milió d’euros és proporcionada a la falta d’ingressos actuals i als ingressos durant la seva carrera futbolística.