Detingut un home que s'havia tancat amb un nadó en un domicili armat amb un ganivet

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts a la tarda un home que s'havia tancat en un domicili amb el seu fill, un nadó, i a qui acusen d'un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar, segons avança el Diari de Terrassa i han confirmat fonts del cos a l'ACN.

L'home estava armat amb un ganivet i es va atrinxerar al domicili, al barri de la Maurina, per causes que no han transcendit. Els agents van haver d'entrar al pis utilitzant la força per reduir-lo i detenir-lo, i separar-lo de l'infant, que no hauria resultat ferit. A més del delicte de violència domèstica, se l'acusa de resistència i desobediència.