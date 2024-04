Un noi trans denuncia una agressió multitudinària: el van insultar, escopir i colpejar

L’Observatori contra la LGTBI-fòbia i la Plataforma Trans han denunciat públicament una agressió de 12 joves a un noi transsexual dissabte passat al barri de Sants de Barcelona. Segons ha explicat la víctima a xarxes, els nois van començar a riure’s d’ell a l’esquena i preguntant-li si era noi o noia.

Quan ell s’hi va encarar i els va dir que era un noi van començar a insultar-lo, a dir-li «lesbiana de merda» i que feia «fàstic», que els ensenyés el penis i van tirar-li coses i el van agredir. Li van escopir i li van donar cops de puny a la cara i el cap. Finalment, va poder fugir i refugiar-se en un supermercat 24 hores, on va ser atès per una patrulla policial de proximitat. Els Mossos d’Esquadra encara no tenen constància oficial de la denúncia.

L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el regidor dels comuns Marc Serra han condemnat els fets i s’han solidaritzat amb la víctima. L’Observatori ha convocat una concentració dijous de la setmana que ve per denunciar els últims atacs transfòbics a la capital catalana.