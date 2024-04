La víctima d'una presumpta agressió per part de quatre mossos durant el toc de queda: «Sentia que em moria»

Vista general, a través de videoconferència, del judici contra quatre mossos d'esquadra per detenció il·legal i falsedat durant el confinament.ACN

El judici contra els quatre mossos d'esquadra acusats d'un delicte de lesions, detenció il·legal i falsedat documental ha començat aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona. Els fets es van produir el novembre del 2020 al barri del Raval de Barcelona, amb el toc de queda per la covid-19 en vigor, quan una patrulla va aturar i identificar un grup de joves. Durant la identificació, un dels agents va detenir violentament un dels joves, tal com mostra un vídeo gravat per una veïna.

«Sentia que m'estava morint», ha afirmat el jove. Els agents s'enfronten a penes d'entre 8 i 15 anys de presó per falsedat documental, un delicte de lesions, detenció il·legal i un delicte contra la integritat moral, i a 22 anys d'inhabilitació. Abans de l’inici del judici, els quatre acusats han pagat la indemnització de 3.400 euros que sol·licitava la Fiscalia per a la víctima en concepte de reparació dels danys causats.