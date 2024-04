Junts proposa fer el debat de candidats des de Perpinyà perquè Puigdemont hi pugui participar

El director de campanya de Junts, Albert Batet, ha enviat una carta als directors de TV3 i Catalunya Ràdio per proposar-los que el debat de candidats a les eleccions del 12-M es faci des de Perpinyà perquè Carles Puigdemont hi pugui participar presencialment. «La petició té per objectiu un debat en igualtat de condicions amb la resta de candidats, sense traves tècniques que impedeixin o dificultin la plena expressió del president Puigdemont», argumenta Batet. El director de campanya assenyala que el cap de llista de Junts és a la Catalunya del Nord «per preparar la campanya electoral i el seu retorn al Principat».

«Tenint en compte que TV3 i Catalunya Ràdio són una televisió i una ràdio nacionals que inclouen Catalunya del Nord dins el seu àmbit de cobertura i recentment hi han reobert la seva delegació, des de Junts+ Puigdemont per Catalunya els fem arribar la proposta de celebrar el debat electoral de les eleccions d'enguany a Perpinyà», diu Batet a la carta.

Així mateix, ha refermat que des de Junts+Puigdemont per Catalunya tenen la voluntat d'assistir a tots els debats electorals possibles perquè considera que són «instruments per fer arribar les propostes a la ciutadania i contraposar-les amb la resta de formacions polítiques».

Batet també afegeix que Puigdemont es troba a l'exili des del 2017 per la «persecució per part de la justícia espanyola». «Una persecució que només es dona a l'estat espanyol perquè, a la resta de països europeus, pot circular lliurement i amb normalitat», ha afegit.

El candidat del PPC, Alejandro Fernández, ha ironitzat sobre la proposta de Junts. «I per què no a casa meva? que estareu tots molt còmodes i posaré canapès», ha dit a través del seu compte de X. En aquest context, Fernández ha afegit que «una campanya no pot ser el reality show de la vida i miracles de Puigdemont». En canvi, el cap de campanya de Junts, Albert Batet, ha argumentat que és la manera que hi hagi «igualtat de condicions» entre els candidats.