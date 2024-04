Detingut un pare a Lleida per pegar a la filla quan li feien un control d'alcoholèmia

La Guàrdia Urbana va detenir diumenge un home de 58 anys que hauria agredit la seva filla quan intentava calmar-lo mentre li volien fer una segona prova d'alcoholèmia. Quan els agents van intentar parar l'agressió, l'home també els va agredir a ells i per això se l'ha detingut per delictes de maltractament en l'àmbit de la llar, atemptat a agents de l'autoritat, conduir sota els efectes de l'alcohol i negativa a sotmetre's a les proves. Els fets van passar a les dos de la matinada al carrer Camp de Mart quan la policia va aturar un conductor que semblava estar begut. Se li va fer una primera prova amb l'aparell de mostreig i va donar positiu amb 0,89 mg/l. Després se li va voler fer la prova amb l'aparell de precisió però s'hi va negar.

Segons la policia, l'home va començar a fer proves invàlides en diverses ocasions i llavors se'l va avisar i es va posar cada vegada més violent i alterat. Aleshores, la policia va demanar una grua per retirar el cotxe ja que no hi havia conductor substitut i la seva filla el va intentar calmar però ell l'hauria agredit donant-li un fort cop que li va fer caure el telèfon a terra. Llavors, els agents van intentar parar l'agressió però també van ser agredits per l'home.