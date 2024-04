Troben unes restes òssies a la platja de Vilassar de Mar i els Mossos investiguen si són humanes

Una persona va trobar ahir divendres a la tarda uns ossos entre la sorra de la platja de Vilassar de Mar (Maresme) i els Mossos d'Esquadra investiguen si es tracta de restes òssies humanes. La troballa es va fer a tocar de l'estació de tren de la R1 de Cabrera-Vilassar i els ossos haurien quedat al descobert després del temporal de mar de llebeig. Agents dels Mossos i de la Policia Local es van desplaçar al lloc, van acordonar la zona i amb l'ajuda d'una petita retroexcavadora van mirar de recuperar totes les restes per analitzar-les i fer les corresponents proves forenses. «De moment, s'estan investigant si són restes humanes i el temps que podrien portar a la sorra», ha apuntat l'Ajuntament de Vilassar de Mar en un missatge a X.

«Els ajuntaments de Vilassar i Cabrera s'han posat a disposició dels Mossos per a qualsevol ajuda que sigui», ha afegit el consistori del Maresme. Fa més de tres anys, per Sant Esteve del 2020, una dona va desaparèixer a Vilassar de Mar sense deixar rastre i es va activar un operatiu de recerca per tot el litoral i també en una zona muntanyosa de Teià. La desapareguda es va buscar pels voltants del Mirador de la Cornisa i la Pedrera, però la cerca es va desactivar el dia 30 de desembre sense èxit i sense trobar cap indici de la dona.