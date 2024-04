La tretzena edició de l'Oxfam Intermón Trailwalker a Girona recapta més de 341.000 euros

L'Oxfam Intermón Trailwalker celebra aquest cap de setmana la tretzena edició a Girona amb 2.300 participants, agrupats en més de 300 equips, que han aconseguit recaptar més de 341.000 euros. L'import servirà per garantir l'aigua potable a 100.000 persones de comunitats vulnerables d'Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia, que se n'han vist privades per la crisi climàtica. Un total de 200 equips han sortit aquest dissabte des d'Olot pels recorreguts de 100 km i 55 km. Al llarg del cap de setmana recorreran, caminant o corrent, la Via Verda que uneix la localitat amb Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) i Girona, respectivament. Els 100 equips restants participen diumenge a la marxa de 10 km.

Els que realitzen la distància de 100 km han de cobrir en un màxim de 32 hores el recorregut, que també passa pels municipis de Les Preses, La Vall d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols, les Planes d'Hostoles, Amer, Anglès, Bescanó, Salt, Girona, Cassà de la Selva, Llagostera, Santa Cristina d'Aro i Platja d'Aro. Per la seva banda, els participants en la modalitat de 55 km han de fer en un màxim de 16 hores el recorregut (el mateix fins a Girona).Els 100 equips restants que fan la marxa de 10 km sortiran diumenge de Santa Cristina d'Aro i arribaran a Sant Feliu de Guíxols.

Experiència immersiva

Al llarg del recorregut, les persones que participen al Trailwalker es troben amb cartells que els conviden a escoltar el testimoni de dues persones que reben suport d'Oxfam Intermón i del personal de l'organització que treballa a les comunitats. Una proposta auditiva explica la problemàtica amb l'aigua a una regió del centre de Kenya a causa de la crisi climàtica i les solucions que aporta Oxfam Intermón. La història es divideix en nou peces breus que també poden escoltar les persones de suport de cada equip als punts de control.

Un dels testimonis que podran escoltar els participants és el d'Abdia Ibrahim, del comtat d'Isiolo, a Kenya: «Ara puc gaudir d'aigua neta i segura per beure i cuinar sense témer per la salut dels meus fills i filles, ja que ens donen productes per potabilitzar l'aigua i tancs d'emmagatzematge que ens permeten tenir aigua neta a casa durant més d'una setmana. A més, la possibilitat de banyar-nos diàriament és inigualable. Estàvem patint molt sense aigua».

A més, a la meta de Girona es podran veure i tocar algunes de les solucions que planteja l'organització per garantir l'accés a aigua potable. A la meta de Sant Feliu hi haurà diverses sorpreses, entre les quals hi ha una piscina de boles, perquè les persones participants, les seves famílies i el públic que acudeixi a animar puguin acabar l'experiència d'una manera lúdica.

L'Oxfam Intermón Trailwalker ha comptat un any més amb Edurne Pasaban com a ambaixadora. Tot i que no ha pogut ser present perquè es troba precisament a Kenya, l'alpinista ha fet arribar un missatge d'ànim als equips. A més, l'activista mediambiental Jon Kareaga participa a la prova, completant la distància de 55 km al costat del seu equip.

Més de 8 milions d'euros per combatre l'emergència climàtica

Des del 2011, quan va tenir lloc la primera edició d'aquesta marxa solidària a Espanya, han participat a la prova gairebé 30.000 persones i s'han recaptat més de 8 milions d'euros per lluitar contra les conseqüències que l'emergència climàtica està tenint sobre els més vulnerables. A la passada edició, van participar més de 1.500 persones i es van recaptar més de 317.000 euros.

Segons detalla Oxfam, en 30 anys, els desastres relacionats amb el clima s'han triplicat: sequeres, inundacions, tornados i huracans canvien les vides de milions de persones, dificultant l'accés a aigua potable. L'accés a aigua potable per beure, cuinar i rentar-se és essencial per a la vida i per evitar que es propaguin malalties com el còlera i la diarrea. Sense aigua neta s'accentuen els nivells de desnutrició, que ja són greus als països on Oxfam Intermón treballa. La manca d'accés a aigua potable fa que milions de persones visquin en la pobresa i que milers de dones i nenes hagin de caminar cada dia molts quilòmetres per anar a buscar aigua, de manera que no poden fer altres activitats com anar a escola o cultivar més aliments, cosa que perpetua les situacions de desigualtat i la pobresa.

La recaptació d'aquesta edició de l'Oxfam Intermón Trailwalker servirà, per exemple, per facilitar kits d'higiene familiar, latrines d'emergència i fonts d'aigua potable a poblacions vulnerables d'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina.