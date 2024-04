Detingut per atracar un taxista, robar el vehicle i encastar-lo contra un arbre a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 27 de març un home per atracar un taxista amenaçant amb un ganivet, robar el vehicle i encastar-lo contra un arbre a Barcelona. El lladre, de 35 anys, ja havia estat arrestat a principis de març per un robatori similar al districte d'Horta-Guinardó. A primera hora del matí del 23 de març, dos homes van pujar en un taxi al carrer Capsec i van anar canviant el destí final al taxista fins que el van fer aturar a prop de la plaça de Manuel Baldrich, al Campus Mundet. Llavors, un dels assaltants li va col·locar un ganivet al coll i l'altre el va colpejar mentre li exigien els diners. La víctima -que va patir ferides lleus- els va donar dos telèfons mòbils, diners, targetes bancàries i la seva documentació.

Tot seguit, els pispes el van fer baixar del vehicle i van fugir amb el taxi. La fugida, però, va durar poc ja que es van accidentar al mateix carrer Capsec. El taxi va quedar molt malmès encastat entre un arbre i el mur d'una església. Els dos ocupants, segons van relatar diversos testimonis, van sortir del vehicle i van fugir corrents. Els investigadors van relacionar aquest robatori amb un altre similar comés a principis de març al mateix districte d'Horta-Guinardó. Concretament, el 2 de març, un home va demanar el servei a un taxista al carrer de Verdum. Poc després, l'home va amenaçar al taxista amb un cúter i un tornavís demanant els diners.

Roba un taxi i atropella un home que circulava en patinet

El taxista va aturar el vehicle i va aconseguir sortir del taxi sense patir ferides. L'assaltant es va situar al seient del conductor i va fugir amb el vehicle, atropellant un home que circulava amb patinet. Pocs metres més enllà va abandonar el taxi i va fugir corrents amb el telèfon mòbil, la cartera i les claus del taxista. Quan van arribar les patrulles de Mossos, i un cop assistits la víctima i l'home atropellat amb ferides lleus, van ser alertats pels testimonis que el lladre havia entrat en un edifici del carrer Hostalric.

Agents no uniformats van muntar una espera al lloc fins que, pels voltants d'un quart de tres de la tarda, va sortir un home que coincidia plenament amb la descripció facilitada per víctima i testimonis. Els Mossos el van detenir per robatori amb violència i intimidació i van recuperar els objectes sostrets. Vint dies després, els agents van comprovar que el 'modus operandi' era molt similar, que l'accident del taxi s'havia produït a molt pocs metres del carrer Hostalric i que la víctima havia reconegut com un dels assaltants la persona arrestada el 2 de març. Per això, es va procedir a detenir-la el 27 de març com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació, un delicte de lesions i un altre de danys.

A banda de l'import de la reparació del vehicle, el taxista ha tingut un greu perjudici econòmic en no poder treballar durant els dies que el cotxe ha estat al taller per reparar els greus danys soferts. La investigació policial continua oberta per tal d'identificar i detenir el segon implicat en els fets.