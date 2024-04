La 24ena edició del Mou-te per l'Esclerosi Múltiple bat rècord de participants amb 2.750 inscrits

2.750 persones han participat aquest dissabte a la cursa de la 24ena edició del Mou-te per l'Esclerosi Múltiple al Circuit de Barcelona-Catalunya assolint una xifra rècord. La iniciativa, impulsada per la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM), té com a objectiu conscienciar la població sobre aquesta malaltia, que afecta més de 9.000 persones a Catalunya. Durant el matí, les famílies han gaudit de diverses activitats de caràcter lúdic, incloent-hi rocòdroms, maquillatge infantil i tallers per als més petits. També s'ha instal·lat un circuit de karts i s'han realitzat classes d'activitats aeròbiques. Els fons recaptats durant la cursa es destinaran als diferents programes d'ajuda que ofereix la federació i a la recerca científica de la malaltia.

La futbolista del Barça Clàudia Pina ha estat la padrina d'aquesta edició, en la què també hi han participat persones del món de l'esport com Esther Guerrero, l'actor Pep Plaza, el cantant Roger Padrós, el periodista Espertac Peran i l'actriu Aina Clotet, entre d'altres, col·laborant en la seva difusió a les xarxes socials.

Aquest any la cursa ha mantingut la modalitat virtual, facilitant la participació de persones que resideixen lluny del circuit. Mitjançant una aplicació, s'ha monitoritzat el temps dels participants, permetent-los participar des de les seves pròpies localitats.

La jornada ha començat a les 9:30h del matí amb la cursa de bicicletes de 5 km i 20 km popular, seguida de la cursa atlètica de 5 km i 10 km, la cursa elèctrica de 10km, la de patins de 10 km, la milla i la cursa mini infantil.