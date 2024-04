Rull serà el número 3 de la llista de Puigdemont pel 12-M

Poc a poc es van coneixent els noms que acompanyaran als primers llocs de la llista del 12-M l’expresident de la Generalitat i candidat de Junts, Carles Puigdemont. Després de saber-se que l’empresària del sector tecnològic Anna Navarro serà qui ocupi la segona posició de la candidatura per Barcelona, ara es dona a conèixer que l’exconseller Josep Rull serà el número 3. De fet, Rull ja havia sonat com a possible cap de llista si Puigdemont no feia el pas de presentar-se a les eleccions, i per tant, la inclusió a la candidatura de Junts + Puigdemont per Catalunya es donava quasi per feta. Ara, però, es concreta la seva posició, tal i com ha avançat el diari Ara i ha confirmat l’ACN.

A més, altres destacats noms de Junts en la legislatura que ara ha acabat ocuparan també els primers llocs de la llista de Puigdemont per la demarcació de Barcelona. Així, la presidenta del Parlament, Anna Erra, el president del grup de Junts, Albert Batet, o el vicepresident del partit i portaveu, Josep Rius, apareixeran entre les posicions de sortida quasi garantida a la llista que es presentarà públicament aquest dissabte a Elna.

D’altra banda, l’Ara també ha avançat que Puigdemont també ha volgut situar al número sis de la llista l'escriptora d'origen etíop Ennatu Domingo com a independent. De la mateixa manera, ha tancat el fitxatge pel número nou de l'historiador Agustí Colomines.