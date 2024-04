El diputat de la CUP Carles Riera va ser espiat amb Pegasus segons els Mossos

El diputat de la CUP Carles Riera va ser espiat amb el programari maliciós Pegasus, segons un informe que els Mossos d'Esquadra han remès al jutjat de Barcelona que investiga el cas. La investigació del cos policial català, avançada pel mitjà 'El Nacional' i confirmada a l'ACN per fonts del partit anticapitalista, no ha pogut determinar, en canvi, que els telèfons mòbils dels també cupaires Albert Botrán i David Fernández fossin infectats amb el mateix sistema.

Aquest informe és el segon que el jutjat encarrega als Mossos, després del que va demanar per si hi havia hagut espionatge a telèfons de dirigents d'ERC. En aquella primera ocasió els Mossos també van constatar atacs als telèfons de diversos membres del partit.

Segons apunta 'El Nacional', el mòbil de Riera va ser infectat el febrer del 2019 i se li van extreure 21,03 megabytes d'informació. Els Mossos tenen indicis que el mòbil d'Albert Botrán també va patir atacs el 2020, quan era diputat al Congrés, però indiquen que els caldria seguir investigant per determinar si aquells atacs es van fer amb Pegasus. El mòbil de Fernández, finalment, no s'ha pogut inspeccionar per falta de la contrasenya.

L'informe s'ha remès al jutjat d'instrucció 32 de Barcelona, que va fer l'encàrrec als Mossos després de la querella que els tres cupaires van denunciar l'abril del 2022. Riera era aleshores secretari tercer de la Mesa del Parlament i des d'aquell càrrec acusava l'estat espanyol de ser «darrere uns fets gravíssims de repressió política».