Detingut un multireincident de 38 anys per apallissar i deixar ferida una dona de més de 60

Els Mossos d'Esquadra han detingut un delinqüent multireincident de 38 anys per apallissar i deixar malferida una dona de més de 60 a Cistella (Alt Empordà). Segons ha avançat el Diari de Girona i ha pogut confirmar l'ACN, els fets es van produir pels volts de quarts de vuit del vespre en un mas de la localitat alt-empordanesa.

Uns ciclistes que circulaven per la zona van escoltar els crits d'auxili de la dona i no van dubtar a trucar el 112. Un cop van arribar al lloc dels fets, els Mossos es van trobar la víctima molt malferida i completament ensangonada. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) la va assistir al lloc i la va traslladar a l'hospital Josep Trueta de Girona on va ingressar.

A pocs metres del lloc, els agents es van trobar el presumpte autor dels fets i el van detenir. L’arrestat haurà de respondre per una presumpta temptativa d’homicidi i els Mossos investiguen si es pot tractar d’un cas de violència masclista i els motius de l'agressió.