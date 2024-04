Treballadors de Brians 1 i Brians 2 bloquegen els accessos en contra de la negociació dels sindicats

Els funcionaris de presons que a primera hora del matí han tornat a bloquejar els accessos als centres de Brians 1 i 2 han decidit posar fi a la protesta. La decisió s'ha pres en assemblea després que un dispositiu dels Mossos alliberés un carril per permetre l'accés i sortida als centres penitenciaris.

Els funcionaris havien bloquejat l'accés des de primera hora del matí en contra de les negociacions dels sindicats amb el Departament de Justícia, en considerar que aquesta havia estat una negociació a esquenes dels treballadors. Fonts dels concentrats han explicat a l'ACN que la línia vermella de la plantilla continua sent la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó.

La darrera protesta dels funcionaris de presons va tenir lloc el dilluns 25 de març a Brians 2. Llavors però no es va bloquejar l'accés sinó que es va fer una concentració coincidint amb la sortida del futbolista Dani Alves.

Aquest dimarts es va produir la primera reunió entre els sindicats i el Departament de Justícia, que va acabar amb la creació de dues taules de negociació, una sobre condicions laborals i una segona sobre seguretat.

Els treballadors de Brians 1 i 2 concentrats aquest matí defensen però que aquesta negociació no els representa. Critiquen que els sindicats no van consultar a la plantilla sobre aquestes trobades i defensen que el que volen els treballadors són dimissions.

En primer lloc, critiquen que la mesa sobre condicions laborals no té sentit perquè el govern està en funcions i no té capacitat de prendre decisions que es puguin aplicar. Pel que fa a la de seguretat, que es reuneix aquest dijous, fonts del moviment han explicat a l'ACN que ja existia una taula que tracta temes de seguretat des del 2016 i ha lamentat que aquesta no ha estat fructífera ja que les agressions han continuant pujant.

Des de l'Agrupació dels Cossos d'Administració d'Institucions Penitenciàries (ACAIP) també s'han mostrat crítics amb l'actuació de la resta de sindicats. ACAIP va participar de la trobada de dimarts però ha volgut destacar que en la seva intervenció va voler deixar clar que la seva petició és que el president de la Generalitat destitueixi Ubasart i Calderó. També reclamen la destitució del director de Quatre Camins. Com els treballadors concentrats, ACAIP es pregunta quin objectiu tenen les negociacions si el Govern està en funcions i no pot prendre decisions. «Per distreure les mobilitzacions?», s'ha preguntat.

A més, ha assegurat que des de l'administració se'ls va dir que a les properes trobades només hi podrien participar els sindicats amb representació, cosa que els deixa fora. ACAIP ha criticat aquesta decisió i també el «silenci unànim i còmplice» de la resta d'organitzacions sindicals. Davant d'aquesta situació ha assegurat que mantindrà la petició de cessaments i estudiarà emprendre noves mobilitzacions.