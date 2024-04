Mor un motorista de 19 anys accidentat dimecres a la tarda a Puigcerdà

Un motorista de 19 anys veí de Puigcerdà ha mort aquest dijous a l'hospital Parc Taulí de Sabadell on va ingressar ahir després de patir un accident a la carretera N-260, al seu pas per la capital de la Cerdanya. El sinistre va tenir lloc poc després de les sis de la tarda al quilòmetre 180 de la via esmentada, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). La motocicleta que conduïa la víctima i una furgoneta es van veure implicades en una col·lisió lateral per fregament, les causes de la qual estan sota investigació. El motorista va resultar ferit crític i va ser evacuat en helicòpter medicalitzat al centre hospitalari sabadellenc, on finalment ha mort avui.

Arran de la incidència, que va obligar a tallar la via en tots dos sentits de la marxa, es van activar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

L'SCT recorda que 29 persones han mort en el que va d'any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.