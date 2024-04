El Govern descarta entrar a la fase 2 d'emergència però manté les restriccions actuals durant l'estiu

El Govern ha descartat l'entrada en la fase 2 d'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat, però preveu mantenir les restriccions actuals durant l'estiu. Després que les pluges de les darreres setmanes hagin provocat un augment de les reserves d'aigua als embassaments de les conques internes, l'executiu català ha assegurat que de cara els propers mesos no serà necessari endurir les mesures per assegurar l'abastiment.

«No hi haurà ni més, ni menys restriccions», ha afirmat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, després de la reunió de la Comissió Interdepartamental de Sequera (CIS). Tot i l'augment de les reserves, l'executiu ha demanat que no «s'instal·li» la percepció que el país ha deixat d'estar en una situació «d'extrema sequera».