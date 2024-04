Mascort diu que cal arribar al 27-28% als pantans per aixecar l’emergència però confia no entrar en fase 2 a l’estiu

El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, ha avisat que per aixecar l’emergència per sequera cal arribar al 27 o 28% als pantans de les conques internes. «Si tenim previsió que hi hagi pluges i arribem a un percentatge important de les conques internes és possible que ens plantegem aixecar l’emergència», ha dit a Catalunya Ràdio, però ha afegit que cal arribar a nivells com els de l’any passat en aquesta època de l’any. Al seu parer, «no tindria sentit» aixecar-la amb els embassaments al 17 o 18% per tornar a decretar l’emergència al cap d’un mes i mig. Cal que plogui, ha afegit, com els mesos de maig i juny de l’any passat. Sí que ha confiat que no s’entrarà en fase 2 d’emergència a l’estiu si plou una mica.

Mascort ha descartat que cap territori es quedi sense aigua, en preguntar-li per la situació de l’Alt Empordà, que ja està en fase 2 d’emergència. Ha constatat, però, que caldrà fer tot el que es pugui per allargar la que hi ha, i ha celebrat que està fent la ciutadania i tots els sectors en general. Per aixecar restriccions, el conseller ha constatat que en aquesta comarca caldria que plogués bastant. Pel que fa al conjunt de les conques internes, ha indicat que no s’aixecarà l’emergència per tornar-la a decretar unes setmanes més tard. «Si passés el mateix que va passar l’any passat al maig i al juny, que va ploure molt i ens va salvar de l’emergència, ens podríem plantejar sortir de l’emergència. Si ha de ploure una miqueta no ho farem», ha dit.

Mascort ha indicat que amb les darreres pluges s’han recollit gairebé uns 13 hm3, i això allargarà unes setmanes més l’entrada en emergència 2. «I si plou una mica més encara allargarem més. Segur que aquest estiu pràcticament no entrarem en emergència 2 si plou una miqueta. Ara, per sortir de l’emergència 1 hauria de ploure bastant per arribar a un percentatge d’embassaments com el que teníem l’any passat», ha reblat.

Sobre la situació de les platges després de l’últim temporal, Mascort ha remarcat que una cosa és la situació puntual d’aquest estiu on caldrà aportar sorra, i l’altra és la «solució estructural a mig i llarg termini» que cal adoptar, perquè temporals com aquests cada cop seran més freqüents.