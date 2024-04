El Govern vol restringir els vehicles amb etiqueta groga a la ZBE el 2026 i prohibir-los el 2028

El Govern limitarà la circulació de vehicles dièsel amb etiqueta groga a les Zones de Baixes Emissions (ZBE) quan s'activin avisos per contaminació a partir de l'1 de gener de 2026. Aquesta restricció serà permanent dos anys més tard i afectarà tots els cotxes que tinguin aquest distintiu. Així ho recull el nou Pla de la qualitat de l'aire horitzó 2027 que la Generalitat ha fet públic aquest dimecres i preveu aprovar en les properes setmanes a través d'un decret.

Segons l'executiu, el document ha seguit tots els tràmits d’informació i s'ha treballat amb l'AMB i l'Arc Metropolità. Inclou 83 mesures i 391 accions, moltes de les quals relacionades amb el trànsit rodat, però també amb l'activitat industrial i els nous planejaments urbanístics.

El conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, ha donat a conèixer el nou Pla després de mantenir una reunió amb veïns i veïnes de l’Eixample de Barcelona, una zona on hi ha un elevat índex de contaminació fruit del trànsit rodat.

Ha assegurat que es tracta d’una mesura que va alineada amb les demandes de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), però també amb la nova directiva europea aprovada i la que s’està treballant. En aquest sentit, ha destacat que una de les principals novetats del document és que té en compte les partícules de diàmetre inferior a 2,5 micres i el benzo(a)pirè, que abans no es contemplaven.

Així mateix, ha defensat que la proposta respon a la necessitat de «preservar la salut dels ciutadans de Catalunya davant al contaminació a la qual estan sotmesos sobretot a les grans conurbacions urbanes».

A banda, ha posat en valor el treball conjunt amb tots els agents interpel·lats en el pla per arribar a consensos. Ha afirmat que el text ha seguit tots els tràmits de participació i informació pública previstos i ha apuntat que s’han acceptat pràcticament totes les al·legacions que s’hi han presentat. Alhora, ha dit que s’ha treballat de la mà de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i també amb els alcaldes i alcaldesses de l’Arc Metropolità, els quals van mostrar-se molt crítics amb la decisió inicial de la Generalitat de tirar endavant aquesta iniciativa.

Segons Mascort, el text va passar el Consell Tècnic dimarts i ara ha de passar l’avaluació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). La previsió és que a finals de maig o principis de juny, quan ja s’hauran celebrat les eleccions al Parlament, pugui tramitar-se. «No hi hauria d’haver problema perquè el Govern en funcions pot tramitar procediments ordinaris», ha indicat el conseller.

Un full de ruta per les ZBE

En concret, el pla contempla 83 mesures i 391 actuacions que hauran de tirar endavant la Generalitat, les administracions locals, els gestors d’infraestructures, les empreses i la ciutadania en general en diferents àmbits.

Un dels principals eixos del document és el que fa referència al trànsit rodat. En aquest apartat s’han previst 170 mesures, entre les quals destaca la regulació de les ZBE. Mascort ha explicat que els municipis de més de 50.000 habitants hauran de destinar una 25% de la seva superfície a ZBE, si bé poden existir algunes excepcions.

Així, determina que en aquestes zones, a partir de la seva implementació, les restriccions d’accés afectaran tots els vehicles sense etiqueta. L’1 de gener de 2026 quedarà limitat el pas de tots el cotxes dièsel amb etiqueta groga quan s’activin avisos per contaminació per NO2 i a partir de l’1 de gener de 2028, la prohibició serà permanent i afectarà tots els automòbils amb aquest distintiu.

A banda, contempla que en el cas de les ZBE de municipis de més de 20.000 habitants, abans de l’1 de gener de 2026 les restriccions hauran d’incloure tots els vehicles sense etiqueta i els dièsel amb etiqueta groga es restringiran quan s’activin avisos abans de l’1 de gener de 2028.

El Pla estableix autoritzacions excepcionals per a vehicles que no compleixin els requisits ambientals i excepcions, com el cas dels serveis d’emergència i essencials, les persones amb malalties o discapacitats o les persones amb mobilitat reduïda, entre d’altres. També quedaran exclosos de les restriccions els vehicles de persones amb ingressos inferiors a certs llindars. A més, les persones residents, durant un termini d’un any des de la implantació de la ZBE, podran accedir a la ZBE del seu municipi fins a un màxim de 52 dies a l’any, i les furgonetes i vehicles implicats en la distribució de mercaderies sense etiqueta tenen un període màxim d’exempció de tres anys.

A més, Mascort ha assenyalat que les ordenances municipals podran, segons les característiques del seu àmbit territorial i la situació de contaminació atmosfèrica, establir un calendari més restrictiu, determinar períodes transitoris o reduir el nombre màxim d’autoritzacions temporals diàries.

El Pla també ha previst mesures de suport als ens locals. Entre aquestes eines hi ha l’elaboració d’una ordenança tipus per part de l’Autoritat del Transport Metropolità, pensada per les poblacions amb menys recursos, la posada en marxa d’una plataforma digital de suport municipal o una campanya de sensibilització sobre la implantació de ZBE, entre d’altres. Fins el moment, el departament ha atorgat subvencions a 22 municipis per valor de tres milions d’euros.

Planejaments urbanístics i nous límits per activitats industrials

A banda de les mesures lligades al trànsit rodat, el Pla també estableix que els planejaments urbanístics hauran d’incorporar accions específiques per reduir la contaminació atmosfèrica. En els sectors de nova implantació amb usos residencials, sanitaris o docents propers a vies de circulació amb velocitat permesa superior a 50km/h, el planejament ha de contemplar mesures per reduir l’impacte de la contaminació acústica. Quan es tracti d’una implantació d’interès general i no sigui viable impulsar aquesta mena d’accions, s’hauran d'executar eines compensatòries per reduir l’exposició de la població.

En l’àmbit de la indústria i la energia, el Pla indica valors límit d’emissions per als compostos orgànics volàtils; nous valors per a activitats que no els tenien regulats fins ara, com els forns crematoris de restes humanes; i d’altres de més restrictius per a determinats sectors. També es revisaran les autoritzacions ambientals associades a grans focus d’emissions com els fons de ciment, les incineradores, els forns de fabricació de vidre, o la indústria química de gran volum, entre d’altres.

També estableix un Pla de vigilància al Camp de Tarragona i la implementació d’un pla d’acció a curt termini en casos d’alts nivells de contaminació atmosfèrica. A més, incorpora accions ja previstes com l’aplicació de l’impost sobre les emissions de grans vaixells, plans de mobilitat d’accés als aeroports i l’aplicació d’un pla quinquennal de millora de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica.