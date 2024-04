El Govern destina 2,4 MEUR a ajudes per rehabilitar habitatges a petits municipis

El departament de Territori de la Generalitat destinarà 2,4 milions d'euros per impulsar obres de rehabilitació i adequació d'habitatges a petits municipis, a través de dos programes que busquen fixar població a localitats del món rural.

Es tracta un pressupost conjunt per al programa Arrelament, per adequar edificis municipals, i una segona política adreçada a persones físiques o jurídiques propietàries d'habitatges a petits municipis i a zones de muntanya.

Segons ha explicat la conselleria aquest dimecres en un comunicat, el programa Arrelament posa el focus en 16 sistemes urbans catalans que han patit una pèrdua sostinguda de població entre el 2001 i el 2022, formats en la seva majoria per un centenar de municipis que sumen en total uns 83.600 habitants.

Per ara, el Govern ha licitat obres per adequar una desena d'edificis municipals a diverses localitats de les Garrigues Altes (Lleida) perquè acullin habitatges, amb una inversió de 472.000 euros.

Les actuacions d'Arrelament es concreten en projectes de diversos municipis, i és una política que deriva d'una prova pilot desenvolupada el 2021.

Al costat d'això, aquest dimecres s'han publicat les bases de la propera convocatòria de subvencions per rehabilitar habitatges al món rural, amb dos milions d'euros de pressupost, que englobarà localitats de tot Catalunya.

La convocatòria per al programa de rehabilitació d'edificis d'habitatges per fomentar l'arrelament a zones rurals està gestionada per l'Agència d'Habitatge de Catalunya, i es podran presentar sol·licituds del 15 d'abril al 28 de juny.

A diferència del programa Arrelament, les subvencions per a propietaris privats a zones rurals estan obertes a tots els petits municipis de Catalunya.

En concret, aquests ajuts es poden demanar en municipis de menys de 500 habitants a tot Catalunya, en municipis de fins a 1.000 habitants a les comarques de la Terra Alta, els Garrigues, Ripollès, Priorat i Ribera d'Ebre, i a tots els municipis de la vegueria d'Alt Pirineu i Aran, excloent-ne les capitals de comarca.