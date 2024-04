Estrada no comparteix la proposta de referèndum d'Aragonès: «Ens fa tornar 10 anys enrere»

La candidata de la CUP al 12-M, Laia Estrada, no comparteix la proposta de referèndum del president de la Generalitat i candidat d'ERC, Pere Aragonès. «Ens fa tornar 10 anys enrere. Contribueix a augmentar la desafecció en el terreny independentista», ha afegit en una entrevista a RTVE. I, en aquest context, ha apostat per un marc de «desobediència institucional» acompanyada de mobilització popular per forçar una mediació internacional. Pel que fa als pactes postelectorals, ha descartat totalment qualsevol acord amb el PSC. «Amb el PSC no tenim res en comú ni en l'eix social ni en l'eix nacional. Hem vist un PSC més de dretes que el PSOE», ha afegit.

Estrada ha recordat que just fa 10 anys que els llavors diputats del Parlament Jordi Turull, Marta Rovira i Joan Herrera van anar al Congrés a demanar un referèndum emparant-se amb la Constitució. «Ens han dit que no per activa i per passiva. Les lliçons que hem de treure és que l'Estat només s'avindrà a reconèixer el dret a l'autodeterminació quan no li quedi més remei», ha dit.

La recepta, per a la CUP, és reprendre «l'agenda política pròpia catalana» i alhora «reconstruir el moviment popular». I, en aquest sentit, ha defensat que les dues coses han d'anar de la mà: millorar la vida de la gent i avançar cap a la independència.

La candidata de la CUP s'ha mostrat molt crítica amb la presidència de Pere Aragonès, a qui acusa de «llençar per la borda» la legislatura passada tot que es va obtenir una majoria independentista i d'esquerres a les últimes eleccions del 2021.

Estrada posa com a condició per a futurs pactes un «canvi de rumb» i desplegar una «nova economia catalana». «Tot allò que no sigui deixar enrere un model de país que empobreix la població, amb nosaltres no hi podran comptar», ha avisat.

El que sí que ha descartat totalment són els pactes amb el PSC. Estrada assegura que la seva formació no pactarà ni amb el PSC ni amb els partits del 155 ni amb el feixisme espanyolista o el feixisme catalanista. «La CUP de cap manera facilitarà una governabilitat amb el PSC», ha garantit.

Preguntada pel fitxatge de l'economista Anna Navarro com a número 2 de la llista de Carles Puigdemont, ha considerat que apropa Junts a «la Convergència de tota la vida». «Costa d'imaginar que pugui empatitzar o posar-se al costat de les persones que estan patint més», ha dit.