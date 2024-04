Detenen el pare que hauria matat el fill i apunyalat la mare a Bellcaire d’Empordà

Els Mossos treballant a la zona on hi ha hagut el crim.ACN

Els Mossos d’Esquadra han detingut a Albons el pare que hauria matat el fill i apunyalat la mare en un domicili de Bellcaire d’Empordà (Baix Empordà), segons han confirmat a l’ACN fonts coneixedores. Un menor de 4 o 5 ha aparegut mort i la seva mare ferida greu aquest dimecres al matí. Des del principi, la principal hipòtesi ha estat que l’autor dels fets seria el pare, que els hauria atacat a ganivetades. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís passades les cinc del matí d'aquest dimecres. Els diferents cossos policials l’han buscat per la zona i també s'ha alertat el Centre de Cooperació Policial i Duanera (CCPD) del Pertús per si intentava creuar la frontera.

La policia ha rebut l'avís cap a tres quarts de sis del matí. Segons fonts properes al cas, la mare, d'uns 30 anys, ha sortit del pis malferida i ha avisat un veí. En arribar-hi les patrulles, han localitzat un menor i la dona que presentaven ferides greus. Tots dos han estat atesos per tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Malauradament, el nen ha mort a conseqüència de les ferides i la dona ha estat traslladada a l'hospital Trueta de Girona. Segons fonts del centre, continua ingressada i es troba estable dins la gravetat.

La principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que l'autor dels fets és el pare del menor, d'uns 40 anys, que hauria atacat el nen, d'entre quatre i cinc anys, i la mare a ganivetades.

A la casa on s'han produït els fets hi ha la policia científica prenent mostres, agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona i la comitiva judicial, a l'espera que arribi la funerària, per fer l'aixecament del cadàver.

Paral·lelament, s'ha activat el servei d'atenció psicològica a l'escola del municipi, que es troba a escassos 20 metres d'on s'han produït els fets. La família feia temps que vivia al municipi.

El jutjat número 1 de la Bisbal d'Empordà s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari.