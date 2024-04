Els embassaments de conques internes catalanes s'acosten al 17 % després darreres pluges

Les pluges caigudes aquesta Setmana Santa, juntament amb altres precipitacions del març, han pujat el nivell de l'aigua embassada a les conques internes de Catalunya fins al 16,63 % i en concret el sistema Ter-Llobregat, que abasteix Barcelona, és al 17,23 % de la seva capacitat.

Les pluges d'aquest cap de setmana passat a Catalunya, on en alguns punts s'han arribat a acumular 50 litres per metre quadrat, han donat un respir a la sequera, fins al punt que el sistema Ter Llobregat, el més gran de Catalunya, s'allunya lleugerament de la barrera del 16 % a partir de la qual es decreta la fase d'emergència.

En aquest context, la Comissió Interdepartamental de Sequera del Govern es reuneix aquest dijous -ho fa quinzenalment- per valorar la situació de les reserves i les mesures contra la sequera.

En tot cas, l'executiu català ja va avisar dimarts passat que superar el llindar del 16 % no significava abandonar automàticament les restriccions de la fase d'emergència al sistema Ter Llobregat, i que només es canviaria de fase en cas que observés que els embassaments es podien mantenir durant un temps llarg per sobre del 16 %.

En aquest sentit, les previsions meteorològiques no donen bons auguris; després del temporal, no s'esperen pluges la setmana que ve a Catalunya, on un anticicló elevarà les temperatures, en alguns punts fins als 26 graus.

En tot cas, les pluges, no només de Setmana Santa sinó durant el mes de març, han millorat lleugerament els pantans, en espera del desglaç de la neu que també ha caigut amb intensitat als Pirineus.

Si el passat 9 de març les conques internes de Catalunya estaven al 14,4 % (100 hm3) i en concret el sistema Ter Llobregat al 14,7 % ( 90,5 hm3), aquest dimarts 2 d'abril, gairebé un mes després, estan al 16,63 % (115,49 hm3) i al 17,23 % (105,49 hm3), respectivament.

En tot cas, la situació continua sent pitjor que la de fa un any, quan les conques internes estaven al 26,70 % (185,43 hm3) i el Ter-Llobregat, al 26,62 % (162,92 hm3).

Pel que fa als pantans de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) que abasteixen Catalunya (principalment les províncies de Lleida i Tarragona), la situació és molt millor ja que estan al 47,3 % de la seva capacitat (881,9 hm3).

En aquest cas, la xifra sí que és millor que la de fa un any, quan els embassaments de la CHE estaven al 38,69 % (721,4 hm3).