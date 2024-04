Aragonès proposa un referèndum via l'article 92 de la Constitució

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet públic aquest dimarts l'informe que l'Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA) ha elaborat sobre la convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. El document, que Aragonès ha presentat al Consell Executiu, proposa que la consulta sigui pactada amb l'Estat i que es convoqui mitjançant l'article 92 de la Constitució, ja que es tracta d'una decisió política de transcendència especial. El referèndum s'hauria de circumscriure a Catalunya i tindria la següent pregunta: «Voleu que Catalunya sigui un Estat independent?»

En una compareixença al Palau Centelles, seu de l'IEA, Aragonès ha donat a conèixer el contingut de l'informe a la premsa i ha defensat que és «sòlid» i «una eina per tornar a obrir camí». «No som davant d'un impossible», ha dit el president, que ha subratllat que l'article 92 de la Constitució «permet que es pugui celebrar directament el referèndum sense cap mena de modificació legislativa».

Tot i que ha insistit que no és l'única via que permetria celebrar la consulta, ha afegit que el document conegut aquest dimarts «pot ser de gran utilitat per afrontar la nova etapa de les negociacions amb l'Estat». S'hi planteja una pregunta binària i «inequívocament clara» en una consulta sense un mínim de participació previst.

El fet que no es marqui un mínim de participació per donar validesa a la votació ni que s'estableixi la majoria necessària per aplicar-ne el resultat difereix de la ponència política d'ERC aprovada pel Consell Nacional el mes de gener, que s'inspirava en la via montenegrina amb un 50% de participació mínima i almenys el 55% de vots favorables a la independència. L'informe, però, avisa que «establir un quòrum de participació pot impulsar l'abstenció dels opositors per evitar el triomf dels partidaris del projecte consultat», per la qual cosa ho desaconsella.

Referèndum «a l'escocesa»

El Consell Acadèmic per l’Acord de Claredat va entregar el passat 16 d'octubre el seu informe a Aragonès, que va encarregar-ne un de nou a l'Institut d'Estudis de l'Autogovern perquè concretés els instruments jurídics per poder celebrar un referèndum a partir de les consideracions del primer document i quines característiques hauria de tenir la consulta.

En aquella ocasió, el president ja va defensar que la seva aposta passava per un «referèndum a l'escocesa». És a dir, una consulta limitada al territori que s'hauria d'independitzar –hi participarien les persones amb dret a votar al Parlament de Catalunya– emparada en la legislació vigent i amb l'acord de l'Estat. Aragonès ha assegurat que a l'estat espanyol «votar sobre la independència és possible en l'actual marc legislatiu i només és qüestió de voluntat política».

El mateix informe, però, reconeix que les peticions de les institucions de Catalunya a les de l'estat espanyol per dur a terme un referèndum han rebut «reiterades negatives» tant del Congrés dels Diputats com del govern de torn, però fa èmfasi en la necessitat d'aconseguir-ho ja que «la manca d'un acord polític amb les institucions de l'Estat no han permès la celebració d'una consulta amb plenes garanties per al desplegament dels seus efectes» fins avui.

Si se segueix el que disposa l'article 92 de la Constitució, el referèndum el convocaria el president del govern espanyol amb prèvia autorització del Congrés dels Diputats. Segons el document presentat aquest dimarts, podria celebrar-se únicament a Catalunya ja que hi ha «indeterminació constitucional» sobre aquest aspecte. Altres vies per celebrar la consulta podrien ser una reforma de la Llei orgànica sobre regulació de les diferents modalitats de referèndum o bé la delegació de les funcions per autoritzar referèndums per mitjà de l'article 150.2 de la Constitució.

Compareixença impugnada

El PPC ha denunciat davant de la Junta Electoral la compareixença d'Aragonès d'aquest dimarts en considerar-la electoralista i un ús partidista de les institucions. Els populars ja es van queixar dissabte a l'àrbitre electoral que el candidat d'ERC a les eleccions del 12 de maig està fent «partidisme» des dels comptes oficials del Govern a les xarxes socials.

Aragonès no ha parlat d'aquesta denúncia però sí de la situació preelectoral en què es troba Catalunya i ha reconegut que «altera» el camí cap al referèndum però s'ha compromès a «continuar el procés de negociació amb una proposta concreta, viable i sòlida» a partir del 13 de maig.