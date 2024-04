Feijóo obre la porta a asseure's amb Junts «si es reconcilien amb la llei i la Constitució»

Alberto Núñez Feijóo diu que podran conversar amb Junts si «es reconcilien amb la llei, la Constitució, la separació de poders, la independència judicial i l'Estatut». Així ho ha assegurat aquest dilluns el líder del PP en una entrevista a 'El Mundo', on ha afegit: «Si vostè no es reconcilia amb la llei, no em demani que jo l'incompleixi i sigui còmplice de les seves tupinades». D'altra banda, amb la vista posada en el 12-M, també ha advertit que «qualsevol cosa que no sigui governar l'independentisme a Catalunya comportarà que el govern central saltarà pels aires». En aquest sentit, Feijóo ha denunciat que «el nivell d'humiliació al qual ha sotmès el senyor Puigdemont al president del govern no té precedents».

Preguntat sobre els contactes del PP amb Junts per a la seva investidura, Feijóo hi ha tret ferro i ha deixat clar que van «parlar, mai negociador». I afegeix en aquesta línia: «Va haver-hi contactes del PP amb Junts a l'Ajuntament de Barcelona, a l'entorn del Parlament, al Congrés... I continuem parlant a través dels portaveus parlamentaris, però no sobre els assumptes molars de la nació».