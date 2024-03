Trànsit demana evitar conduir aquest diumenge a la tarda i no podrà desplegar carrils addicionals per la pluja

El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu una operació tornada de Setmana Santa complicada pel temporal i recomana evitar conduir aquest diumenge a la tarda. «Demanem que s'eviti circular aquesta tarda per les condicions desfavorables del temps», ha assenyalat el director de l'SCT, Ramon Lamiel, a RAC1.

«Si algú pot anticipar el retorn al matí o ajornar-lo a demà, millor», ha continuat Lamiel, que ha avançat que no es podran desplegar els carrils addicionals previstos a l'AP-7 i la C-32 davant la previsió de pluja. «No podrem posar els carrils addicionals perquè això s'ha de fer en condicions òptimes i no en situacions de risc. Es fa amb cons i, en cas de pluja i vent, no són estables i poden caure», ha apuntat el director de Trànsit.

«Aquests carrils addicionals van molt bé perquè capten entre un 10% i un 15% del trànsit, permetent diluir la intensitat del tronc central», ha manifestat Lamiel, que ha comentat que van funcionar «molt bé» en la recent operació sortida de Setmana Santa.

Uns 590.000 vehicles està previst que retornin a l'àrea metropolitana de Barcelona en les properes 48 hores, amb la màxima preocupació a l'AP-7, tant al tram nord com al tram sud. «El pic que tenim previst per avui diumenge és entre les 20.00 i les 22.00 hores. Havíem pensat en instal·lar els carrils addicionals a partir de les cinc de la tarda, però no podrà ser», ha lamentat el director de l'SCT, que ha recordat que l'única via alternativa és la C-32, gratuïta al tram nord i de peatge al sud.