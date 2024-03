Aragonès acusa el PSC de «dir 'no'» al finançament singular «per no molestar La Moncloa»

Pere Aragonès acusa el PSC de ser «el partit del no». Així s'hi ha referit aquest dissabte després que la formació de Salvador Illa hagi tancat la porta de nou a un referèndum i a la seva proposta de finançament singular. En una atenció als mitjans des de la Fira Medieval d'Hostalric (Selva), el president de la Generalitat ha recordat com «fins fa quatre dies» rebutjaven la llei d'amnistia o el traspàs de Rodalies. I els ha preguntat «què proposen al país, a part de dir que no per no molestar La Moncloa». Un interrogant que ha llançat tant al PSC com a Carles Puigdemont. «Aquesta campanya hem de parlar de propostes. Nosaltres tenim la nostra, que és la plena sobirania fiscal, i desconeixem quina és la del PSC i la de Junts».

Preguntat sobre els sondejos que fan perillar la majoria independentista al Parlament, Pere Aragonès ha rebatut que «l'única enquesta vàlida són les eleccions del 12 de maig» i s'ha mostrat «convençut» que els catalans, també els independentistes, «es mobilitzaran amb plena consciència del que ens hi juguem de cara al futur del nostre país».

Crida a la «precaució» davant les alertes meteorològiques

El cap del Govern també ha fet una «crida a la població» davant les alertes meteorològiques d'aquests dies. Aragonès ha demanat als catalans que gaudeixin de la Setmana Santa «amb sentit comú, seny i precaució per facilitar al màxim la tasca de tots els equips d'emergència i seguretat». Ha «agraït» la disponibilitat d'aquests equips «24 hores al dia i 365 dies l'any».