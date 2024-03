Esbronquen a Alves en la seva arribada a l'Audiència de Barcelona: «Tens molts diners, no? violador»

El futbolista Dani Alves ha comparegut aquest dijous per primera vegada en l’Audiència de Barcelona després que dilluns sortís en llibertat provisional després d’haver consignat la fiança d’un milió d’euros imposada com a fiança, mentre es resolen els recursos sobre la seva condemna per violació a una jove a la discoteca Sutton.

El brasiler ha arribat amb cotxe al voltant de les 09.20 hores al Palau de Justícia de Barcelona acompanyat de la seua lletrada, Inés Guardiola, amb qui ha recorregut els metres que separen un dels laterals del Palau de Justícia amb l’entrada principal.

Dani Alves se li ha vist amb actitud tranquil·la i sense fer atenció a la premsa. Tanmateix, per la zona també hi havia persones expectants per l’arribada del jugador i un d’ells ha esbroncat i carregat durament contra ell.

«Alves, tens molts diners, no? Tens diners per violar i per pagar bé, eh. Què ben vestit vas cabró», ha arrancat dient aquest home amb ràbia. I, a més, li ha llançat una advertència «Al Brasil et maten ràpid, no et flipis, desgraciat».

Mentre aquest home s’estava adreçant així al futbolista, els periodistes li han preguntat si es trobava tranquil en els seus primers dies fora de la presó. «Tranquil? Cal matar aquest desgraciat. Només té diners per violar les dones. És un violador. Ets un punyeter violador», ha continuat dient per increpar-lo mentre Dani Alves s’ha mantingut amb calma i sense dir res.