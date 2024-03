Els hospitals podran gestionar directament baixes i altes per cirurgia major ambulatòria i parts. Salut estima que la nova mesura permetrà evitar gairebé 100.000 desplaçaments anuals innecessaris dels usuaris per fer tràmits al CAP i que el personal sanitari pugui dedicar més temps a atendre els usuaris. Els dos nous supòsits se sumaran a les baixes laborals per ingrés hospitalari programat o urgent que ja es tramiten des de tots els hospitals del SISCAT. Salut preveu que els hospitals comencin a oferir progressivament aquest servei als usuaris de tot Catalunya a partir del pròxim juliol.

En el cas de la cirurgia major ambulatòria (CMA)–una intervenció quirúrgica major què no requereix l'ingrés a l'hospital– es calcula que la pràctica totalitat dels pacients en situació laboral activa, més del 97%, podria demanar un baixa laboral segons el diagnòstic associat. D'aquest percentatge, un 10% requerirà una baixa inferior a 5 dies, per la qual cosa el centre hospitalari li farà la baixa i l'alta en el mateix acte administratiu.

Pel que fa a la resta de pacients, el centre hospitalari només els farà la baixa i el posterior seguiment es continuarà realitzant des de l'atenció primària. En relació a totes les baixes per CMA, es calcula que la gestió des dels centres hospitalaris estalviarà entre 64.000 i 85.000 desplaçaments dels usuaris a l'atenció primària.

Quant als parts, el nou tràmit que s'activarà des dels hospitals és l'alta per a les dones que en el moment del part tenien una baixa laboral activa. Atès que es calcula que el 41% de les dones que ingressen a l'hospital per tenir el seu nadó estan en aquesta situació, aquesta nova gestió pot evitar gairebé 17.000 desplaçaments anuals al CAP per gestionar l'alta mèdica.

Desburocratització de l'atenció primària

La gestió de les baixes laborals des dels centres hospitalaris s'inscriu en el marc de la desburocratització de l'atenció primària. En conjunt, sumats als supòsits de baixes laborals que ja s'estan tramitant des dels centres hospitalaris del SISCAT, anualment s'aconseguirà evitar una mitjana de 200.000 desplaçaments innecessaris als usuaris de tot el territori.

La mesura que ara s'aplicarà de gestió directa en casos de cirurgia i parts ja s'ha testat a l'hospital Parc Taulí de Sabadell com a prova pilot –ja finalitzada–, i des d'aquest mes de març els seus usuaris ja poden demanar la tramitació d'aquests tipus de baixes laborals de manera regular. Per la seva banda, els hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida seran els següents a prestar aquest servei a partir de la primera quinzena d'abril.