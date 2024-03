Detenen un home per conduir begut, sense carnet i contra direcció en trams sense visibilitat

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous un home de 41 anys acusat de diferents delictes contra la seguretat del trànsit per conduir begut, sense carnet i contra direcció en trams sense visibilitat a l'N-II al Pla d'Urgell, concretament entre els municipis de Bell-lloc i Fondarella. Els fets van passar el 16 de març, quan diversos conductors van alertar que un vehicle conduïa de manera negligent per la via.

Tot i que una patrulla d'agents va localitzar i denunciar el conductor, que presentava símptomes d'embriaguesa i no disposava de punts al carnet, els Mossos el van detenir després que sortís a la llum un vídeo d'un vehicle que va seguir el conductor negligent i on es constataven maniobres d'una perillositat «extrema».

En el vídeo s'observa com el vehicle circula pel carril esquerre en trams sense visibilitat i que es creua amb tres turismes i una motocicleta, els quals van fer maniobres per evitar el xoc frontal. Davant les evidències d'una conducció «temerària, visible i concreta», els agents van detenir el conductor, que passarà a disposició judicial a Lleida.