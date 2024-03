Dani Alves compareix a l'Audiència de Barcelona per primera vegada després de sortir de la presó sota fiança, acompanyat per la seva advocada, Inés Guardiola.ACN

L'exfutbolista Dani Alves ha comparegut aquest dijous a l'Audiència de Barcelona per primera vegada des que va sortir de la presó després de pagar la fiança d'un milió d'euros. Ho ha fet acompanyat de la seva advocada, Inés Guardiola. Mentre sigui en llibertat, ha de comparèixer cada divendres davant de la secretaria de la secció 21 de l'Audiència, així com totes les vegades que sigui requerit. Aquest primer cop, però, ho ha fet en dijous, ja que demà divendres és festiu. En aquestes compareixences, Alves ha de signar conforme s'hi ha presentat. Un cop ha signat, n'ha sortit al cap de pocs minuts.

Dani Alves va sortir del centre penitenciari Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), aquest dilluns a la tarda, uns dies després que l'Audiència n'acordés la llibertat provisional a l'espera de la sentència ferma. L'exjugador ha estat condemnat a 4 anys i mig de presó per agressió sexual.

Alves ha arribat a l’Audiència cap a un quart de deu del matí, acompanyat per l’advocada, en un cotxe particular, que l’ha esperat en una de les cantonades del passeig de Lluís Companys. L’exfutolista condemnat per agressió sexual ha recorregut els metres fins l’entrada del Palau de Justícia davant una trentena de periodistes, fotògrafs i càmeres de vídeo que esperaven darrere el dispositiu habilitat per informar sobre la seva primera compareixença.

Al cap d’uns minuts, Alves ha sortit de l’Audiència després de signar conforme s'hi ha presentat. A més d'aquesta obligació, té prohibit acostar-se o contactar amb la víctima i té els passaports retirats, ja que els va haver de lliurar. Concretament, té prohibit apropar-se a menys d'un quilòmetre del domicili i lloc de feina de la víctima, així com comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà fins que hi hagi sentència ferma.

L'exfutbolista no s’ha aturat per fer declaracions abans de pujar al cotxe, tot i que alguns periodistes l’han seguit per fer-li preguntes. Tampoc ha fet declaracions la seva advocada.

Després de veure’l entrar i a la sortida, un jove ha increpat des de lluny Alves, al crit de «violador» i queixant-se que estigués fora de la presó. Ho ha fet darrere les tanques instal·lades al passeig de Lluís Companys i que allunyen periodistes i altres persones que s’hi volguessin apropar.