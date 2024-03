Catalunya detecta un fort augment de la tos ferina durant el març i supera els 7.200 casos des del gener

Catalunya ha registrat durant el mes de març un augment considerable dels casos de tos ferina, uns 5.000, davant dels 2.200 dels primers dos mesos de l’any. A més, els 7.230 casos detectats en tres mesos són gairebé 13 cops més que els 566 detectats en tot l’any 2023 i el doble que el 2015, que era el rècord dels últims deu anys.

Segons un informe de l’Agència de Salut Pública de Catalunya avançat per ‘El Periódico’, el 59% dels casos d’aquest any es van confirmar amb una prova de PCR o per vincle de contagi. Només 15 casos es van haver d’hospitalitzar, deu dels quals menors d’un any, i un nadó de menys d’un any va ingressar a l’UCI.

L'increment de contagis de tos ferina s'està produint principalment a la franja d'edat entre 10 i 14 anys (que aglutina un total de 2.844 casos), seguida de la franja d'edat compresa entre els 15 i els 49 anys (1.821 casos) i pels nens entre 5 i 9 anys (1.237 casos).

La major part de brots tenen lloc a les escoles, seguides de l'àmbit familiar. A Barcelona, l'Agència de Salut Pública de Barcelona ha registrat de moment un total de 337 casos, segons les últimes dades actualitzades el 24 de març passat, davant dels 67 de tot el 2023. El Vallès i Lleida han sigut algunes de les zones més afectades.