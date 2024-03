Busquen un grup de persones que hauria apallissat a cops de pal un jove a Manresa

Els Mossos d'Esquadra busquen entre tres i cinc persones que aquest dimecres al vespre haurien apallissat a cops de pal un jove al carrer Santa Llúcia de Manresa.

Segons ha avançat 'Nació Manresa' i ha confirmat l'ACN, els fets van tenir lloc al voltant de les vuit del vespre i el jove va ser atès pels serveis mèdics del SEM, que el van traslladar a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

El jove ha interposat una denúncia davant dels Mossos i hi ha una investigació oberta. De moment no hi ha cap detingut.