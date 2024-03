El PP escull Alejandro Fernández com a candidat pel 12-M

El PP ha escollit a Alejandro Fernández com a candidat per eleccions del 12-M. Segons han confirmat fonts del partit, el diputat ha rebut l'aval del Comitè Electoral Autonòmic popular després d'haver obtingut el suport dels principals «actius polítics» del PP català. La designació de Fernández, que ja va ser candidat a les eleccions al Parlament de 2021, se sotmetrà ara a la consideració d'una Junta Directiva Autonòmica que se celebrarà demà a Barcelona i a la qual està previst que hi assisteixi el president del partit, Alberto Núñez Feijóo.

«Aclarit el nom del candidat i l'equip de campanya, el PP també procedirà a designar com més aviat millor la resta d'integrants de les candidatures a les quatre províncies. Tot això serà ratificat pel Comitè Electoral Nacional», apunten fonts del PP.

Des del partit apunten que es proposarà l'eurodiputada Dolors Montserrat, que va sonar com a possible candidata a Catalunya, per ocupar el rol de presidenta del Comitè de campanya.

«El Partit Popular es marca com a objectiu armar una candidatura forta que permeti la recuperació del PP com a formació de referència del constitucionalisme, atès que el PSC ha abandonat aquest marc en convertir-se en crossa imprescindible de l'independentisme», conclouen des del PP.

Reunió amb Feijóo

Alejandro Fernández va mantenir ahir al vespre una reunió amb el president del partit on va oferir-se per encapçalar la candidatura del PP a les eleccions. La cita, que va tenir lloc a Madrid, es va produir en plena recta final del procés obert en el si dels populars per elegir el cap de per les eleccions anticipades per Pere Aragonès després de no poder tirar endavant els seus pressupostos.

Després de la reunió Fernández ha fet una entrada a la xarxa social X en què va recordar que, un cop acabada la negociació amb Ciutadans, s'oferia a Feijóo que «com a candidat a la Generalitat o com a afiliat de base» disposat a ajudar «sempre» a què el PP de Catalunya «obtingui el millor resultat possible».

El PP era l'únic partit amb representació al Parlament que encara no havia assenyalat al seu candidat pels comicis del 12 de maig. L'elecció de Fernández arriba després de dies de debat intern en el si de partit i d'unes infructuoses negociacions amb Ciutadans, que anirà en solitari a les eleccions.

Les enquestes anticipen un bon resultat pels populars, que a les anteriors catalanes van aconseguir tres escons. Ara, en canvi, enquestes com el CEO pronostiquen una pujada important i permetrien als d'Alejandro Fernández fer-se amb bona part del vot de Cs i acostar-se o superar Vox.