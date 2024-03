Les presons de Ponent i Lledoners treuen de la cuina els interns condemnats per homicidi

Les presons de Ponent i de Lledoners han decidit treure de la cuina els interns que compleixen condemna per homicidi o altres delictes de sang, segons ha avançat TV3 i han confirmat a l’ACN diverses fonts penitenciàries. Des del Departament de Justícia, però, han desvinculat el cas de Lledoners de l’assassinat d’una cuinera a Mas d’Enric a mans d’un intern. Fonts de Justícia han remarcat que en el context actual la prioritat és reforçar la seguretat i la percepció de seguretat, i no veuen problema a fer aquests canvis. També han recordat que la consellera ja va anunciar que es revisarien els criteris per accedir a la cuina. Per ara ja s’han executat cinc canvis de destinació a Ponent, però remarquen que el motiu a Lledoners és regimental.

En aquest sentit, des de Justícia insisteixen que són moviments «naturals» en el context actual, i subratllen que la prioritat és que interns i treballadors estiguin segurs.

Treballadors de Ponent han confirmat aquesta recol·locació d’interns a la cuina però han demanat que es vagi més enllà i s’externalitzi el servei, així com el de la cafeteria, on hi ha interns amb ganivets i productes de neteja que poden abocar al menjar.

També treballadors de Lledoners han explicat el canvi, que agraeixen a la direcció, alhora que lamenten que el departament després de dues setmanes no hagi mogut fitxa en res.