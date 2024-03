Intervenen sis cadells de gos a Barcelona que es feien servir en sessions de ioga

Tècnics del departament de Gestió i Protecció dels Animals de l'Ajuntament de Barcelona, juntament amb agents de la Guàrdia Urbana han intervingut sis cadells de gos que es feien servir per activitats comercials il·legals i de forma irregular en un local de ioga situat a l'avinguda Meridiana. L'establiment tenia un acord privat de col·laboració amb una botiga de venda de mascotes que els facilitava els cadells. Els animals tenen pocs mesos d’edat i presenten malalties i irregularitats en la seva identificació. Així, alguns disposen de passaports manipulats. Els cadells han quedat sota la tutela del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona i en breu s'iniciarà el corresponent expedient sancionador.

L’actuació s’ha fet després que l’Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona rebés una denúncia interposada per una entitat animalista que alertava que en un local es feien sessions de ioga amb cadells de gossos de pocs mesos. La dinàmica d’aquesta activitat consistia en mostrar els cadells durant les sessions de ioga i les persones interessades feien les comandes de compra, un sistema de comercialització d’animals totalment il·legal.

Gràcies a la intervenció es van poder recuperar sis cadells de mesos, tots ells amb irregularitats en la identificació i, per tant, amb impossibilitat de traçabilitat sanitària. Quatre dels animals provenen de països de fora de la Unió Europea amb passaports manipulats amb irregularitats en el compliment de la pauta de vacunes contra la ràbia. A banda, els animals van donar positiu de Giardiasis, una malaltia intestinal de propagació molt ràpida, tant entre animals com entre persones, que ocasiona fortes diarrees i, que si no es tracta amb dieta i medicació adequada, pot esdevenir crònica en cadells de poca edat.

Els animals han quedat sota la tutela del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona i el departament de Protecció dels Animals iniciarà el corresponent expedient sancionador per les irregularitats.

El passat mes de setembre, l'Ajuntament de Barcelona, juntament amb la Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van desmantellar una xarxa criminal organitzada dedicada al comerç il·legal d'animals de companyia. L'operació va finalitzar amb tretze persones detingudes i més de 400 animals recuperats.