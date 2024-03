Els Mossos incorporen nous equips d'alta tecnologia per investigar crims amb armes de foc

La policia científica dels Mossos d'Esquadra ha incorporat set nous equips d'alta tecnologia per a fer estudis forenses i investigar amb major precisió els fets criminals vinculats a l'ús d'armes de foc. En el darrer any s'ha invertit més d'un milió d'euros per dotar el cos d'instruments com un lector d'entorns amb làser, una càmera d'alta velocitat o un dispositiu per determinar la distància a què s'ha disparat una arma.

Els Mossos situen la rivalitat entre bandes de narcotraficants com un motiu de l'increment d'ús d'aquest tipus d'armes, i principalment vinculades al cultiu i comerç de marihuana. L'any passat a Catalunya es van registrar 13 homicidis amb arma de foc, 4 per sobre de la mitjana.