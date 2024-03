Detenen a Barcelona una persona vinculada al gihadisme

La Guàrdia Civil ha detingut a Barcelona una persona per presumpta pertinença a l'organització terrorista DAESH, segons ha informat el cos policial. L'operació es va iniciar l'any passat, quan els agents van detectar una persona que s'estava radicalitzant i utilitzava plataformes de missatgeria instantània encriptades per mostrar el seu suport actiu a favor de DAESH. A més, a través dels seus perfils difonia i traduïa abundant contingut gihadista sobre activitats terroristes portades a terme en diferents escenaris, així com sobre material idoni per fabricar explosius. L'arrestat tenia connexions internacionals, també amb persones detingudes per fets similars.

Els investigadors han acreditat que les activitats que portava a terme als seus perfils estaven planificades d'una forma coherent i coordinada amb una clara vocació per a guanyar adeptes i aconseguir un suport real i efectiu a DAESH. Buscava més difusió amb les seves publicacions.

L'arrestat seguia unes estrictes mesures de seguretat en les seves comunicacions fent ús d'eines que li permetien mantenir l'anonimat a les xarxes i operar clandestinament. També s'ha detectat que feia servir criptomonedes per la qual cosa la Guàrdia Civil no descarta la seva vinculació amb activitats financeres del terrorisme.

El cos policial ha constatat també les connexions internacionals que tenia aquesta persona. Havia arribat a mantenir contacte amb altres simpatitzant de la causa gihadista en altres països de diferents continents per a proporcionar-los formació i capacitació terrorista. En concret, se li han trobat connexions amb gihadistes detinguts recentment al Canadà i a Suècia.

L'operació s'ha portat a terme gràcies a la col·laboració i cooperació a escala estatal i internacional. A l'estat hi ha col·laborat activament la Guàrdia Civil i el Centre Nacional d'Intel·ligència, mentre que a l'exterior s'ha fet amb el Servei de Seguretat Suec SAPO, la Direcció General de Seguretat Interior francesa (DGSI) i l'Europol.

Després de la detenció i el registre, els agents continuen amb la pràctica d'altres diligències que puguin permetre esclarir la implicació d'aquesta persona amb possibles complots terroristes internacionals.

El detingut va passar a disposició judicial el 19 de març i es va decretar el seu ingrés a presó provisional.