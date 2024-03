Treballadors de presons denuncien més de 100 agressions a interns i funcionaris en 12 dies

Els treballadors de presons s'han tornat a manifestar aquest dilluns. Ho han fet a les portes de Brians 2, des d'on han denunciat que s'han produït un centenar d'agressions a interns i funcionaris en els darrers 12 dies, des de la mort d'una cuinera al centre penitenciari de Mas d'Enric del Catllar.

En concret, han explicat noves agressions aquest cap de setmana a la presó de Ponent i a Lledoners. Fonts penitenciàries han confirmat que dissabte un intern va provocar una rascada a un funcionari i un cop al dit a un altre a Ponent, mentre que diumenge dos funcionaris de Lledoners van rebre un cop a la cara i un cop al mentó, respectivament, per part de dos interns diferents. Pel que fa a la xifra global, fonts del Departament de Justícia han negat que s’hagi produït aquest volum d’agressions en aquest període de temps.

Les protestes dels funcionaris de presons s'han traslladat aquest dilluns a les portes del centre penitenciari de Brians 2. Una cinquantena de treballadors han mostrat pancartes on es podia llegir «La Núria ha mort assassinada» o «Aragonès còmplice», també han cantat proclames en contra de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó. Continuen demanant la dimissió de tots dos o la destitució per part del president de la Generalitat.

Entre les seves reclamacions hi ha la de més seguretat als centres penitenciaris, ja que asseguren que viuen una «onada» d'agressions, tot i que puntualitzen que no és nova d'ara. En concret, Francina, treballadora a Mas d'Enric, ha explicat des de la protesta a Brians 2 que en els darrers 12 dies una setantena d'interns han patit algun agressió i també una trentena de funcionaris, ja siguin per agressions directes o perquè s'han lesionat durant una intervenció. «Cada dia una desena de persones ha patit una agressió», ha manifestat. De fet, sindicats i treballadors n'han relatat de noves aquest cap de setmana.

La primera a la presó de Ponent, on els treballadors expliquen que es van produir «incidents forts» a principis de setmana amb quatre funcionaris derivats a la mútua amb cops i contusions d'un intern amb antecedents per agressions, segons ha concretat el Jordi, treballador del centre i delegat sindical. Ha afegit però que el cap de setmana hi va haver un nou incident a la cuina, on un parell de funcionaris van acabar «lesionats per l'agressivitat d'un intern».

Fonts penitenciàries han confirmat que dissabte al matí es va produir un incident en aquesta presó, quan intern va agredir un altre i els funcionaris va conduir un d'ells al departament de règim tancat. En aquesta intervenció, dos funcionaris van patir una rascada i un cop al dit i un d'ells va ser derivat a la mútua.

El Jordi lamenta que la realitat dels funcionaris són agressions «dia sí i dia també» i ha criticat que tot i portar anys denunciant-ho, no canvia res i des de l'administració només «venen fum».

Un altre dels incidents es va produir aquest diumenge a Lledoners, on fonts penitenciàries expliquen que dos funcionaris van ser derivats a la mútua. Un va rebre un cop a la cara mentre feia un escorcoll al migdia i l'altre, al vespre, va rebre un cop al mentó quan intervenia un intern molt alterat.

Un treballador d'aquest centre ha assegurat a l'ACN que no van ser dos sinó sis els incidents que es van produir aquest diumenge a Lledoners. El més greu per a ells va ser el del vespre, quan ha relatat que un funcionari feia un trasllat al departament de règim tancat a un intern que va trencar una finestra i va «atacar» dos funcionaris amb un vidre. Ha apuntat que gràcies a que un dels funcionaris portava armilla no va patir ferides «especialment greus» però sí un tall a la mà i un cop a la cara.

Des del CSIF, Alberto Gómez ha assegurat que aquestes agressions del cap de setmana «no són un fet aïllat» sinó que s'emmarquen dins de l'«increment d'agressivitat i violència» que porten denunciant els darrers anys. Per a Gómez, la resposta de l'administració des de la mort de la cuinera a Mas d'Enric està sent «patètica» i ha lamentat que la consellera «només ha mostrat empatia i preocupació per la població interna, en cap moment pels treballadors».

A banda d'aquests incidents, divendres passat es van tancar el teatre, l'escola, el poliesportiu i es va fer vida de cap de setmana per la manca de funcionaris a Quatre Camins, segons les mateixes fonts penitenciaris. I és que, segons els treballadors, hi ha molts empleats de baixa mèdica i sobrepassats per la situació actual als centres penitenciaris catalans.

Eines per restablir l'«ordre»

Davant d'aquesta situació, els treballadors han reclamat eines per poder restablir l'«ordre» a les presons. Francina, treballadora a Mas d'Enric, ha explicat des de les portes de Brians 2 que el sistema penitenciari basat en el «bonisme» no ha funcionat i ha assegurat que un petit grup d'interns s'han fet «els reis de les presons i manen». Ha afegit que manen per damunt de la resta d'interns i dels funcionaris i per això ha exigit que se'ls donin eines per garantir la seguretat, tant la seva com la dels presos.

En ser preguntada sobre quines eines necessiten, aquesta treballadora ha afirmat que se'ls ha de deixar treballar amb el règim penitenciari i que necessiten una administració que confiï en ells, allunyant-se dels «invents» dels darrers temps.

Demanen a Aragonès destitucions

A les portes de Brians 2 s'han tornat a sentir càntics demanen la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó; així com dels directors de les presons de Mas d'Enric i Quatre Camins. Francina ha afegit que, vist que ells no prenen aquesta decisió, hauria de ser el president del Govern, Pere Aragonès qui els destituís. Ha insistit que aquesta és la seva principal reclamació i que, un cop hi hagi un govern constituït, esperen que els interlocutors siguin uns altres per tal de negociar altres qüestions laborals.

En el cas concret de Quatre Camins, la CSIF ha anunciat que denunciarà el seu director per negligència en les seves funcions per uns fets del 13 de març. Segons el sindicat, aquell dia cinc funcionaris van ser greument agredits per un intern catalogat de perillós. El CSIF ha asseverat que hi va haver una ordre interna de no immobilitzar aquest pres si creava problemes i que si s'havia de fer, s'hauria d'avisar primer al comandament d'incidències. Quan els treballadors van haver d'avisar aquest comandament no el van localitzar i han lamentat que el que es podria haver solucionat en pocs minuts es va convertir en un «infern de més de mitja hora per als funcionaris que no podien immobilitzar el pres per no desobeir ordres del director i ser sancionats».