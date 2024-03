Salut inclou la prova de detecció del virus del papil·loma en dones de més de 30

Salut incorporarà durant aquest any la prova de detecció del virus del papil·loma humà (VPH) en les dones d'entre 30 i 65 anys. És un canvi en el protocol de prevenció del càncer de coll d'úter. Així, per aquesta franja d'edat la prova primària per detectar aquest virus no serà la citologia, com es feia fins ara, sinó la prova específica de detecció del virus. Aquest any la prova es podrà fer al centre mèdic de referència i, a partir del 2025, es farà per automostra amb un kit que es podrà recollir a la farmàcia i retornar-lo per a la seva anàlisi. A partir de l'any que ve, a més, les dones seran cridades a fer-se la prova per millorar-ne la participació i que sigui un cribratge massiu.

Així, la idea és que es passi d'un cribratge oportunista -és la pacient qui demana la prova al centre de salut- a un de poblacional amb invitacions, com ja es fa en el cas de càncer de mama i de còlon.