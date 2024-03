Lleida: Detingut un home de 34 anys per agredir i arrossegar la seva parella en ple Eix Comercial

La Guàrdia Urbana va detenir dissabte al matí un home de 34 anys per agredir i arrossegar la seva parella a l'Eix Comercial. Els fets van tenir lloc passats dos quarts de deu de matí a l'alçada dels porxos de la plaça Paeria. Diversos ciutadans van veure com l'home estava agredint la seva parella i van alertar a la Guàrdia Urbana.

La dotació que s'hi va desplaçar va veure com els testimonis estaven escridassant a l'agressor que sacsejava i pegava a la dona. Se'l va detenir per un suposat delicte de maltractaments en l'àmbit de la llar. La noia estava patint un episodi greu d'ansietat mentre estava sent agredida i va ser atesa i traslladada en ambulància a un centre sanitari.