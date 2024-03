Desallotgen 38 famílies d'un edifici d'Esplugues de Llobregat pel seu «estat de ruïna»

L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha ordenat aquest dilluns el desallotjament «immediat» de l'edifici 'El Barco', on actualment hi vivien 38 famílies de lloguer. Tot i que els «danys estructurals» eren prou coneguts, els fets es van començar a accelerar a finals de febrer, després de la caiguda d'un fals sostre. S'hi van fer unes obres d'emergència i el consistori va encarregar també un informe tècnic que ara ha declarat el seu «estat de ruïna» que obliga al «cessament de l'activitat». L'objectiu ara és l'enderroc. El consistori ha reunit els veïns per comunicar-los la decisió i ha posat en marxa un protocol de suport i atenció als afectats.

Després d’ordenar el desallotjament, la primera decisió del govern municipal ha estat la creació d'una oficina municipal de suport i atenció a les famílies afectades, així com l'activació del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB).

«La prioritat de l'Ajuntament és la seguretat de les persones i trobar solucions adaptades a cada cas de la forma més ràpida possible», afirma el consistori a través d'un comunicat. Els reallotjaments prioritzaran també els casos de famílies més vulnerables, especialment aquelles amb menors a càrrec.

En aquest sentit, a qui no tingui alternativa habitacional se li ofereix un allotjament puntual durant les primeres 48 hores, mentre en col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Habitatge se cerquen solucions adaptades a cada cas. També s’ha posat a disposició dels veïns assessorament laboral, jurídic, educatiu i social.

'El Barco' és un edifici construït fa vuitanta anys al carrer de la Riba, a la zona del parc dels Torrents. El 2006, trenta anys després que el Pla General Metropolità de 1976 qualifiqués els terrenys com a zona verda, la propietat va sol·licitar-ne l'expropiació. El consistori és el propietari de la finca des de fa poc més d'un any.

Galeria interior de l'edifici apuntalada.ACN

La seguretat de les persones és el primer

Eduard Sanz, primer tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament d'Esplugues, ha explicat que l'informe tècnic encarregat arran de l'esfondrament del fals sostre el febrer passat ha detectat «deficiències greus» a l'estructura de l'immoble que en comprometen l'estabilitat. En aquest escenari, «la seguretat de les persones és el primer», per la qual cosa, «tocava decretar el desallotjament».

Sanz també ha recordat que els veïns sabien des de fa temps que el destí final de l'edifici és l'enderroc, i ha indicat que es treballava amb un calendari per donar la solució adequada a cadascuna de les famílies que viuen a l'edifici, totes en règim de lloguer. L'informe tècnic, però, ha accelerat el calendari i ha provocat una situació que el primer tinent d'Alcaldia no ha amagat que és «un cop» per als habitants de l'edifici.

A partir d'aquí, l'Ajuntament ha activat els protocols necessaris per acompanyar els desallotjats tant en les necessitats d'habitatge que puguin tenir per a aquestes primeres hores com per trobar-los una situació personalitzada per al llarg termini.

Sanz ha explicat que l'Ajuntament és titular de l'edifici arran de l'expropiació demanada fa un any pel propietari, després d'un llarg periple judicial que arrenca després que a mitjans dels anys setanta del segle passat, vint anys després que es construís l'edifici, el Pla General Metropolità declarés el terreny on s'ubica zona verda.

Durant tot aquest temps, però, el propietari ha continuat explotant els lloguers de la finca, i no va ser fins l'any passat que en va demanar l'expropiació. El regidor ha recordat que prèviament se li havien fet diversos requeriments perquè fes el manteniment que pertocava a l'edifici. No ha volgut especular sobre les «motivacions» que l'haurien dut a no fer-lo, però sí ha constatat a partir dels informes municipals que «no ha estat ni de lluny el que era necessari».