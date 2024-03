Aragonès pregunta a Illa per què prefereix el «cafè aigualit per a tothom» a un finançament singular «just»

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha preguntat al candidat del PSC a les eleccions del 12-M, Salvador Illa, per què prefereix el «cafè aigualit i descafeïnat per a tothom», i no la proposta d'un finançament singular. Durant la conferència d'aquest dilluns al Col·legi d'Economistes sobre els reptes econòmics i la mateixa proposta d'Aragonès, el cap del Govern ha defensat que el finançament singular és «qüestió de justícia» i una «obligació». Així mateix, Aragonès ha replicat els socialistes que acabar amb el dèficit fiscal no és «cap privilegi». «Per què els sembla bé mantenir-lo? Per què no podem administrar els nostres recursos com sí que fan al País Basc i Navarra?», ha preguntat el president interpel·lant directament el PSC.

Aragonès ha preguntat a Illa per què prefereix el «cafè aigualit i descafeïnat per a tothom», una opció que ha afegit que està més pensada per «no molestar» Isabel Díaz Ayuso o Emiliano García-Page. En comptes de donar suport a la proposta del president de reclamar un finançament singular «i just» per a Catalunya: «Per què és un privilegi quan és una qüestió de responsabilitat i esdevé una obligació?», ha reiterat Aragonès.

El cap del Govern ha insistit que Catalunya té ara la possibilitat d'obtenir tots els recursos que el país genera, i destinar-los a hospitals, escoles i habitatge públic. En canvi, ha criticat que Illa es conformi amb «millores petites», una estratègia que evita que el país pugui avançar tot el que podria: «Cal garantir el finançament singular, i és aquest Govern el que ho pot fer», ha asseverat Aragonès.

El president ha criticat que Illa vegi la petició del finançament singular com un «privilegi». I Aragonès ho ha aprofitat per preguntar al líder del PSC per què demanar que Catalunya recapti tot el que genera és un privilegi, quan realment és «una obligació» i una «qüestió de justícia». De fet, el president s'ha mostrat «convençut» que el finançament singular serà «una realitat» aquesta legislatura.

El president també ha emplaçat tots els partits i, específicament el PSC, que diguin «obertament» per què els catalans no poden administrar els seus recursos com sí que ho fan al País Basc i Navarra. Aragonès ha subratllat que no és moment de «pedaços» ni de discutir «què incomoda menys» el president espanyol, Pedro Sánchez, o el PP, sinó de reclamar el que més convingui a Catalunya.

El president també s'ha referit al líder socialista, que en reiterades ocasions ha opinat que el país ha perdut una dècada amb els executius independentistes: «No hi ha dècada perduda quan l'economia de Catalunya avui és més forta que fa 10 anys. I podria ser-ho molt més si no paguéssim el peatge afegit del dèficit fiscal que ens limita enormement», ha reflexionat.

La diferència amb el 2012

Aragonès ha subratllat que cal aprofitar «l'oportunitat» de la legislatura espanyola actual, ja que el govern de PSOE i Sumar està assegut ara en una taula de negociació, on es pot abordar el finançament singular. Tal com ha remarcat, en canvi, la proposta d'Artur Mas del 2012 per acabar amb el dèficit fiscal no era possible perquè a la Moncloa hi havia el PP, i un Mariano Rajoy que es negava a estudiar aquesta via.

ERC i PSOE van pactar precisament aparcar la taula dels dos governs fins a després del cicle electoral de les eleccions catalanes i europees, tal com va avançar l'ACN. La Generalitat, però, confia que el finançament singular -i el traspàs de Rodalies- es puguin tractar en les comissions bilaterals d'economia i finances, encara actives, així com en les negociacions entre republicans i socialistes.

Illa va defensar ahir que ell és «l'únic» possible president de Catalunya que pot aconseguir un finançament «just i efectiu». En una entrevista a 'La Vanguardia', va defensar diumenge que si és president negociarà «amb lleialtat i sense buscar privilegis» la reforma del finançament.