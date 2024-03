El PSC guanyaria el 12-M amb 41 escons i l'independentisme perdria la majoria, segons un sondeig de 'La Vanguardia'

El PSC guanyaria les eleccions catalanes del 12-M amb 41 escons i el 29,4% dels vots i l'independentisme perdria la majoria absoluta de 68 escons, segons un sondeig que publica aquest diumenge La Vanguardia. Junts (29 diputats) i ERC (26) retrocedirien en escons i protagonitzarien una lluita aferrissada per la segona posició.

En paral·lel, el PP remuntaria clarament passant dels 3 als 15 diputats, els comuns pujarien lleument de 8 a 9 diputats, la CUP retrocediria de 9 escons a 7 i Vox també afluixaria dels 11 diputats actuals als 8. Cs desapareixeria del Parlament perdent tots sis diputats.

Només un tripartit d'esquerra o un bipartit PSC-Junts tindria majoria a la cambra catalana, segons l'enquesta realitzada entre el 16 i el 20 de març.

L'avançament electoral a Catalunya deixaria un panorama amb un PSC que guanyaria per primera vegada en vots i escons –i passaria de 33 a 41 diputats- i una 'punxada' independentista que li faria cedir fins a 12 escons i perdre la majoria. ERC recularia set diputats; Junts, tres; i la CUP, dos.

Pel que fa a la dreta, sumaria tres escons més i el PP seria el gran beneficiat de la desaparició de Cs, passant de 3 a 15 diputats i avançant Vox (que canviaria els 11 escons per 8).

El sondeig d'Ipsos per La Vanguardia també pregunta pel candidat preferit com a president de la Generalitat: el 23% dels enquestats aposta per Salvador Illa, davant el 13% que opta per Puigdemont i un 9% per Aragonès. De fet, el 77% dels enquestats veu necessari un relleu al Govern després de les eleccions del 12 de maig.

Finalment, un 63% considera negativa la situació política de Catalunya i només una tercera part creu que va en la bona direcció.